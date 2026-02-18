Importaciones de prendas de verano crecieron 8% y alcanzaron 25 millones de unidades

Entre agosto y diciembre de 2025, las importaciones peruanas de prendas de verano del subsector textil concentraron gran parte del flujo anual, en línea con la campaña veraniega 2026. Según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ingresaron al país 25 millones de prendas representando un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Esta temporada de verano evidencia una fuerte concentración de importaciones en prendas de algodón y otros materiales frescos como el lino, así como por una alta dependencia de proveedores asiáticos y una creciente atomización de empresas importadoras”, manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la CCL.

En el periodo de análisis, los polos de algodón lideraron ampliamente las importaciones de prendas de verano con 11.5 millones de unidades, 14% más a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Este material se mantiene como el preferido del consumidor por su comodidad y frescura en climas cálidos.

China se consolidó como el principal proveedor de estos productos, con una participación del 41% del valor importado. Le siguen Bangladesh, India, Vietnam y Pakistán. Asimismo, el número de empresas importadoras alcanzó las 100.000 en 2025, reflejando un mercado altamente competitivo y atomizado

Los polos de lino, seda y materiales similares registraron un sólido desempeño, con 4.5 millones de unidades importadas (+23%), convirtiéndose en la segunda categoría más demandada por su frescura, ligereza y transpirabilidad. En contraste, los polos de material sintético registraron menores volúmenes importados alcanzando solo 487.000 unidades lo que confirma que este material sigue teniendo una menor preferencia durante la temporada de verano.

Por otro lado, las importaciones de camisas de manga corta de algodón mostraron un comportamiento estacional, con picos antes del verano. Entre agosto y diciembre de 2025 se importaron 894.000 unidades evidenciando una caída de 17%.

Este resultado se asocia al mayor abastecimiento local, especialmente de Gamarra, y a medidas contra la competencia desleal de países asiáticos. China, Bangladesh e India concentran más del 80% de estas importaciones.

En tanto, las camisas de manga corta de material sintético mantuvieron un volumen importado menor frente al algodón con la importación de 461.461 unidades, lo que significó un aumento de 37% respecto al año anterior, aunque partiendo de una base baja. Este segmento se utiliza en nichos específicos, asociados principalmente a estrategias de precio y rotación. China se mantuvo como el principal proveedor, seguido por otros países asiáticos y por Colombia.

Las importaciones de camisas de manga corta y de otros materiales registraron un comportamiento estacional con la adquisición de 155.000 unidades, lo que representó un ligero crecimiento de 1%. Aunque el volumen es menor que el de algodón, estas prendas siguen siendo importantes para quienes buscan ropa fresca y ligera para el verano. Bangladesh, China y Camboya concentraron más del 80 % de las importaciones de este segmento, reflejando una marcada dependencia de proveedores asiáticos.

Mientras que las blusas de algodón registraron un desempeño positivo con la importación de 418. 000 unidades (+22%). Las importaciones de bividís de algodón alcanzaron las 57.000 unidades registrando una disminución de 23%. Los bividís de otros materiales mostraron un fuerte crecimiento de 41% con la importación de 412.000 unidades.

Finalmente, los shorts de algodón se consolidaron como una de las prendas más relevantes de la campaña de verano con la importación de 3.7 millones de unidades (+ 0,40%). China y Bangladesh lideraron el abastecimiento, concentrando más del 80% de las importaciones.