China se consolidó como el principal proveedor de estos productos, con una participación del 41% del valor importado. (Foto: Miguel Bellido)
/ MIGUEL BELLIDO
Por Redacción EC

Entre agosto y diciembre de 2025, las importaciones peruanas de prendas de verano del subsector textil concentraron gran parte del flujo anual, en línea con la campaña veraniega 2026. Según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ingresaron al país 25 millones de prendas representando un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Perú

Importaciones de prendas de verano crecieron 8% y alcanzaron 25 millones de unidades

