Resumen

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Las personas empiezan a utilizar servicios financieros digitales motivados por el resguardo de su dinero y una mayor conveniencia. Foto: El Peruano.
Las personas empiezan a utilizar servicios financieros digitales motivados por el resguardo de su dinero y una mayor conveniencia. Foto: El Peruano.
Por Redacción EC

Nueve de cada diez usuarios de servicios financieros digitales en el Perú utiliza una billetera digital; y, alrededor de tres cuartas partes la usa diariamente, según los resultados del estudio de hábitos y riesgos de los usuarios de servicios financieros digitales realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); presentados en el marco de la inauguración de la Semana Mundial del Ahorro (SMA) 2026.

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