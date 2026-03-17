Nueve de cada diez usuarios de servicios financieros digitales en el Perú utiliza una billetera digital; y, alrededor de tres cuartas partes la usa diariamente, según los resultados del estudio de hábitos y riesgos de los usuarios de servicios financieros digitales realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); presentados en el marco de la inauguración de la Semana Mundial del Ahorro (SMA) 2026.

Al 2025 el 67% de adultos en el Perú ya mantiene una cuenta o billetera digital, registrando un importante avance en los últimos cinco años (42% en el año 2020) que se explica, entre otros, por una mayor digitalización financiera.

Asimismo, se registró un incremento exponencial de operaciones, principalmente a través de billeteras digitales y aplicativos móviles, en los últimos años. Solo en diciembre de 2025, se registraron 1,255 millones de operaciones a través de estos medios.

Por otro lado, la encuesta también identificó patrones de comportamiento que representan retos en materia de educación financiera digital. Si bien nueve de cada diez personas señalaron tomar medidas de protección en el manejo de sus productos financieros, como ocultar contraseñas o bloquear tarjetas cuando se enfrentan a transacciones no reconocidas, los comportamientos de riesgo siguen siendo comunes. Por ejemplo, el 44% guarda sus contraseñas en sus dispositivos, el 41% cree que cortar una tarjeta es suficiente para prevenir fraudes, y el 27% accede a redes Wi-Fi públicas para realizar operaciones financieras.

La encuesta también reveló que si bien cerca de la mitad de usuarios desconfía del sistema financiero y la mayoría se siente igual o menos protegida que hace tres años, las personas empiezan a utilizar servicios financieros digitales motivados por el resguardo de su dinero y una mayor conveniencia.

“Estos resultados nos confirman la necesidad de continuar con los esfuerzos de impulsar la educación financiera en el país, a fin de que las personas comprendan el funcionamiento del sistema, sus productos, los riesgos emergentes, y que puedan tomar decisiones informadas y generen sanos hábitos de consumo que contribuyan con su bienestar financiero presente y futuro”, subrayó la SBS.

El estudio se realizó en el marco del proyecto Ecosistema Responsable de Finanzas Digitales en Perú, que se viene desarrollando con el apoyo del Grupo Consultivo para Ayudar a los Pobres (CGAP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y en coordinación con los diversos actores del sistema.