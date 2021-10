Conforme a los criterios de Saber más

Si bien la llamada segunda reforma agraria anunciada en el Cusco evidencia buenas intenciones, no ha considerado puntos importantes de toda la cadena productiva agrícola. Así lo considera Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú.

“Es importante que el Gobierno tenga como objetivo el desarrollo de la agricultura. Pero si eso se pretende hacer sin todos los actores del sector agrario y los que forman parte de las cadenas modernas productivas, no dará el resultado esperado”, dijo.

En esa línea, para el economista Pablo Secada, en aras de promover el sector, la asociatividad debe estar acompañada por la participación de las empresas privadas. “[Hay que] asociar a los pequeños productores, pero con una empresa moderna en dicha asociación. Si uno ve las nuevas cooperativas que hoy existen en café, cacao y palta, te das cuenta de que ese es el camino”, indicó. Adicionalmente, recordó que ello se completa con una mayor conectividad en regiones.

En el marco de este lanzamiento, el Gobierno informó también que formará un Gabinete de desarrollo agrario y rural liderado por el presidente, Pedro Castillo, e integrado por los ministerios vinculados a sectores productivos, de infraestructura y desarrollo social.

Para Carolina Trivelli, extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, este grupo de trabajo deberá velar por llevar los beneficios completos al público objetivo. “Que el paquete llegue como paquete a todos los agricultores. Tocará ver cómo funciona ese espacio de coordinación”, aseveró.

Los nueve ejes del anuncio presidencial

Seguridad alimentaria

Actualmente, la franja de precios grava con aranceles a bienes importados como el arroz pilado, el azúcar, el maíz amarillo y la leche entera en polvo. Según el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, hoy el mecanismo va en contra de promover la competitividad del sector.

“Siempre se argumenta que hay competencia desleal porque los países en el mundo protegen a su sector agrícola. Eso es cierto, pero esto no fomenta mejoras en la productividad del sector. Por el contrario, elevar aranceles a productos, encarece los productos importados y encarece el costo para el consumidor”, subrayó.

Industrialización

El presidente Castillo dijo que se busca instalar una planta de fertilizantes para los productores en el país. “Incluso pasaremos a ser exportadores de fertilizantes fosfatados en la región”, aseveró.

Para, Daniel de la Torre Ugarte, investigador y profesor de la Universidad del Pacífico, el anuncio es positivo. Sin embargo, no considera un análisis concreto del mercado. “Hablamos de industrializar, pero no de quién lo va a comprar. No es claro. Además, estas inversiones enfrentan retos y problemas de ejecución. No hay nada que nos indique ello. La iniciativa es aspiracional”, aseveró.

En tanto, para Vanessa Chávarry, especialista en derecho ambiental del estudio Payet, recuerda que es relevante considerar el tema ambiental. “Las plantas de fertilizantes deben pasar por los procesos ambientales que exige la normativa. Certificación ambiental y una serie de cumplimientos de obligaciones en materia ambiental. Un tema previo es el de evaluar si el Estado puede generar actividad empresarial”, aseveró.

Crédito agrario

El Gobierno apunta a consolidar una banca de fomento agrario para facilitar el crédito entre los agricultores. “Empezarán a tener acceso directo a estos créditos en condiciones favorables con apoyo técnico y asesoramiento agrario”, sostuvo el presidente Castillo. Dicha función es asumida hoy por Agrobanco, que según datos de la SBS, al cierre de agosto del 2021, tiene una cartera morosa del 83,2%. Desde el 2020, el banco se encuentra en reestructuración.

Por otro lado, también se anunció la creación de un fondo para la mujer que desplegará programas de apoyo empresarial agrícola.

Servicio civil agrario

El Gobierno anunció el Servicio Civil Agrario (Secigra Agrario). Según detalló el mandatario, con este programa los jóvenes universitarios brindarán apoyo técnico en el campo.

“La segunda reforma agraria se sustenta en más y mejores servicios para nuestros productores”, remarcó Castillo en alusión al programa. En esa línea, el mandatario negó que la anunciada segunda reforma agraria busque afectar la propiedad privada. “Planteamos, más bien, que el Estado se ponga al servicio de los agricultores familiares”, agregó.

En esa línea, para Vanessa Chávarry, especialista en derecho ambiental del estudio Payet, es relevante vincular el tema ambiental a los temas agrarios. “Si bien se tratan de pequeños agricultores, también deben cumplir con la normativa ambiental”, agregó.

Infraestructura Hidráulica

Otro de los ejes de este paquete de medidas considera dar solución a la falta de agua en el agro rural, para lo cual se propuso la creación de reservorios. Para Carolina Trivelli, extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dichos servicios resultan fundamentales para la mejora de la agricultura rural en el país.

“Desde la entrega de crédito hasta inversión para agua, como paquete, va en línea con mejorar la productividad. Queda ver cómo es que lo lograrán. El sector público no tiene infraestructura suficiente para llegar a cada agricultor”, explicó.

Cooperativismo y asociatividad

La Ley 31335 de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas fue promulgada en agosto pasado por el Poder Ejecutivo.

En ella, se precisa que los ingresos netos que obtengan las cooperativas agrarias de usuarios y que provengan de la realización de actos cooperativos, se encuentran inafectos del pago del Impuesto a la Renta. Es este el beneficio que se extendería a las comunidades campesinas. Por otro lado, la mencionada ley otorga a estas cooperativas beneficios que hoy gozan las mypes.

Compras estatales

El Ejecutivo buscará que la producción agrícola nacional sea proveedora de los programas sociales. Previamente, la titular del Midis, Dina Boluarte, recalcó que se buscará ampliar la compra del programa Qali Warma. “Solo estamos a la espera del padrón de las productoras para que se pueda abrir la compra”, dijo.

Asimismo, el presidente Castillo anunció la inversión en mercados de abastos en todas las provincias del país. “Articulándolos a una red de mercados moderna y con adecuados servicios a favor de los consumidores como de los productores”, recalcó.

Agenda regional

En este punto, el Gobierno busca generar agendas regionales de trabajo, a favor del crecimiento y desarrollo rural. En opinión de Daniel de la Torre Ugarte, investigador y profesor de la Universidad del Pacífico, el riesgo de un anuncio de este tipo descansa en la capacidad que tiene el Estado para cumplir con dichos objetivos.

“Al día de hoy no hay nada que nos indique que la capacidad de gestión del Estado haya mejorado. Incluso podemos decir que no se está prestando atención a la habilidad de ejecutar estas inversiones. Tocará ver cómo se conforma este gabinete del agro”, aseveró.

Repoblamiento ganadero

Si bien el presidente Pedro Castillo no desarrolló este eje en su discurso, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se indicó que se considera el mejoramiento genético para incrementar la producción de carnes y sus derivados tales como la leche, yogurt, queso, entre otros.

Para César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, el potencial ganadero del país requeriría de un alto nivel de inversión. “El Perú no es un país ganadero. Se requiere mucha inversión. Podemos mejorar, pero no tendremos una ventaja comparativa”, remarcó.