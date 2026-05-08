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Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de recolocación laboral muestran resultados altamente positivos, reflejando una tendencia sostenida de dinamismo en el mercado laboral y alta adaptación profesional, señaló Ines Temple, presidente de LHH Perú.
Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de recolocación laboral muestran resultados altamente positivos, reflejando una tendencia sostenida de dinamismo en el mercado laboral y alta adaptación profesional, señaló Ines Temple, presidente de LHH Perú.
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De esta manera, en el primer trimestre del año, el 75% de los candidatos en programas de transición de LHH Perú logró recolocarse en un empleo dependiente, consolidándose como la principal vía de reinserción laboral. En paralelo, un 8% optó por el emprendimiento o negocio propio, otro 8% se desempeña bajo un esquema de portafolio de actividades, un 8% en consultoría y un 3% en jubilación activa.
En este período, el 95% de los candidatos en transición laboral mejoró o mantuvo su nivel de cargo, superando los resultados de los mismos periodos en años anteriores: 89% en el 2025 y 87% en el 2024. Asimismo, el 73% de los profesionales recolocados logró igualar o mejorar su sueldo, aunque ligeramente por debajo del 76% registrado en 2025, pero significativamente superior al 62% del 2024.
Otro dato relevante es la movilidad laboral. El 65% de los ejecutivos y profesionales se recolocó en un sector diferente al de su experiencia previa, confirmando una tendencia creciente (62% en 2025, 64% en 2024 y 63% en 2023).
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En cuanto a las herramientas de recolocación, el 77% de los profesionales accedió a nuevas oportunidades a través de su red de contactos, seguido por un 10% mediante headhunters y agencias de selección, y un 13% a través de plataformas digitales como internet y LinkedIn. “La red de contactos continua siendo el principal motor de las oportunidades. Por eso, es importante cultivar redes de confianza, vínculos genuinos y mantenernos visibles para lograr ser más empleables”, indicó Temple.
Acerca de los sectores económicos con mayor absorción de talento, el sector financiero lidera la lista, seguido por tecnología y telecomunicaciones, consumo masivo, consultoría, manufactura e industria, transporte y retail.
Recolocación por género
En cuanto a la recolocación laboral por género, el 63% de los profesionales recolocados fueron hombres, mientras que el 37% fueron mujeres. Respecto al nivel de inglés, 57% de los recolocados tiene un nivel avanzado, 38% intermedio y solo 5% tenía un nivel básico. Además, el 58% de los candidatos señala tener un MBA o maestría.
En relación a la edad de los profesionales, el 44% tiene de 41 a 50 años, 30% de 31 a 40 años, 17% de 51 a 60 años. El 6% es menor a 30 años y 3% más de 60.
“Estos resultados reflejan no solo la resiliencia del talento profesional, sino también la importancia de la adaptabilidad, la red de contactos y la diversificación de habilidades en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante”, expresó Temple.
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