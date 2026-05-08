Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de recolocación laboral muestran resultados altamente positivos, reflejando una tendencia sostenida de dinamismo en el mercado laboral y alta adaptación profesional, señaló Ines Temple, presidente de LHH Perú.

De esta manera, en el primer trimestre del año, el 75% de los candidatos en programas de transición de LHH Perú logró recolocarse en un empleo dependiente, consolidándose como la principal vía de reinserción laboral. En paralelo, un 8% optó por el emprendimiento o negocio propio, otro 8% se desempeña bajo un esquema de portafolio de actividades, un 8% en consultoría y un 3% en jubilación activa.

En este período, el 95% de los candidatos en transición laboral mejoró o mantuvo su nivel de cargo, superando los resultados de los mismos periodos en años anteriores: 89% en el 2025 y 87% en el 2024. Asimismo, el 73% de los profesionales recolocados logró igualar o mejorar su sueldo, aunque ligeramente por debajo del 76% registrado en 2025, pero significativamente superior al 62% del 2024.

Otro dato relevante es la movilidad laboral. El 65% de los ejecutivos y profesionales se recolocó en un sector diferente al de su experiencia previa, confirmando una tendencia creciente (62% en 2025, 64% en 2024 y 63% en 2023).

En cuanto a las herramientas de recolocación, el 77% de los profesionales accedió a nuevas oportunidades a través de su red de contactos, seguido por un 10% mediante headhunters y agencias de selección, y un 13% a través de plataformas digitales como internet y LinkedIn. “La red de contactos continua siendo el principal motor de las oportunidades. Por eso, es importante cultivar redes de confianza, vínculos genuinos y mantenernos visibles para lograr ser más empleables”, indicó Temple.

Acerca de los sectores económicos con mayor absorción de talento, el sector financiero lidera la lista, seguido por tecnología y telecomunicaciones, consumo masivo, consultoría, manufactura e industria, transporte y retail.

Recolocación por género

En cuanto a la recolocación laboral por género, el 63% de los profesionales recolocados fueron hombres, mientras que el 37% fueron mujeres. Respecto al nivel de inglés, 57% de los recolocados tiene un nivel avanzado, 38% intermedio y solo 5% tenía un nivel básico. Además, el 58% de los candidatos señala tener un MBA o maestría.

En relación a la edad de los profesionales, el 44% tiene de 41 a 50 años, 30% de 31 a 40 años, 17% de 51 a 60 años. El 6% es menor a 30 años y 3% más de 60.

“Estos resultados reflejan no solo la resiliencia del talento profesional, sino también la importancia de la adaptabilidad, la red de contactos y la diversificación de habilidades en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante”, expresó Temple.