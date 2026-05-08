Resumen

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Este registró superó los resultados de los mismos periodos en años anteriores: 89% en 2025 y 87% en 2024. (Foto: iStock)
Este registró superó los resultados de los mismos periodos en años anteriores: 89% en 2025 y 87% en 2024. (Foto: iStock)
Por Redacción EC

Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de recolocación laboral muestran resultados altamente positivos, reflejando una tendencia sostenida de dinamismo en el mercado laboral y alta adaptación profesional, señaló Ines Temple, presidente de LHH Perú.

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