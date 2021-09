Conforme a los criterios de Saber más

Los distritos de “Lima Moderna” concentran la demanda inmobiliaria de la capital en el canal digital en el primer semestre del año, de acuerdo a un análisis relizado por Properati.

La compañía afirma que, a pesar del contexto económico mundial y local, el sector inmobiliario continuará su crecimiento orgánico, apoyado principalmente en el canal digital, por las múltiples facilidades de llegar a las personas con la mayor información posible.

Según Properati, los distritos de Lima Moderna son los que concentran en el 2021 la demanda inmobiliaria. El ranking es liderado por Miraflores (13%), Santiago de Surco (12%), San Miguel (11%), Pueblo Libre (9%) y Magdalena del Mar (8%).

Por otro lado, entre los distritos cuya demanda inmobiliaria registró una tasa de crecimiento durante el primer semestre de 2021, versus el segundo semestre de 2020, figuran: Lince (+151%), San Juan de Lurigancho (+110%), Ate (+102%), San Martín de Porres (+60%), y Surquillo (+37%).

En Lima Metropolitana, el formato casas lidera la demanda inmobiliaria con el 55%. En el detalle por zonas, en Lima Este, la demanda por casas alcanza el 65%; en Lima Sur el 58%; y en Lima Norte el 54%. Mientras que, Lima Centro es la única zona de la capital dónde la preferencia por departamentos (66%) es mayor a la de casas.

Por otro lado, el ticket promedio del m² de las viviendas en venta que recibieron contactos en Properati es de US$ 1,009. Esto quiere decir que las personas tienden a interesarse más por inmuebles de bajo costo. Ese valor referencial de las búsquedas es más bajo que los US$ 1,684 que se registran en la oferta general de Lima.

El precio demandado por cada zona refleja la tendencia de buscar propiedades por debajo del promedio en oferta: Lima Centro (US$ 1,284), Lima Sur (US$ 1,068), Lima Este (US$ 926) y Lima Norte (US$ 760). En la otra vereda del mercado, los precios promedios en oferta son los siguientes: Lima Centro (US$ 2,056), Lima Sur (US$ 1,320), Lima Este (US$ 1,120) y Lima Norte (US$ 857).

La empresa afirmó que, de acuerdo a sus indicadores, a inicios de año se registraron cerca de 300,000 visitas de personas interesadas en comprar o arrendar una vivienda.

Este indicador registró una tendencia a la baja entre marzo y mayo del 2021; sin embargo, a partir de junio 2021 se evidencia una recuperación en las búsquedas, superando las 200,000 visitas por mes, impulsada por materializar la inversión en una propiedad.

