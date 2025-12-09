El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, en línea con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que impulsa la ecoeficiencia y el financiamiento de inversiones verdes mediante instrumentos financieros sostenibles, el Perú ha registrado un promedio anual de S/18.021 millones en emisiones de bonos soberanos sostenibles.

Este desempeño, de acuerdo con el MEF, consolida al país como referente regional en finanzas sostenibles. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que los bonos sostenibles permiten reflejar con transparencia el gasto público asociado a intervenciones verdes y sociales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: TUUA de transferencia internacional en el Jorge Chávez: claves para entender qué hay detrás

“Estos instrumentos impulsan proyectos que protegen el ambiente y amplían el acceso a servicios esenciales. Cada emisión respalda soluciones concretas como agua potable, saneamiento, prevención climática, salud y vivienda social, fortaleciendo el bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad del país”, afirmó.

El MEF precisó que 2024 fue el año con mayor volumen emitido, alcanzando S/19.761 millones en bonos soberanos sostenibles en soles, superando los montos registrados en 2023 (S/16.658 millones) y en 2021 (equivalentes a S/17.645 millones), tanto en el mercado local como internacional.

Además, en lo que va de 2025 ya se han emitido S/4.702 millones en el mercado local, confirmando la continuidad de la estrategia de financiamiento sostenible. Todas estas operaciones se efectuaron bajo condiciones de mercado y en el marco de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos del Estado.

PUEDES VER: La Navidad peruana se enciende: estas son las proyecciones y cuánto impactará el efecto AFP y CTS en el consumo

La ministra de Economía también destacó que los bonos sostenibles fortalecen la estrategia de financiamiento del país. “Los bonos temáticos amplían nuestra base de inversionistas, diversifican las fuentes de financiamiento y permiten gestionar la deuda pública con mejores condiciones de costo y riesgo. Son herramientas modernas que posicionan al Perú como un emisor confiable en los mercados internacionales”, señaló.

Asimismo, informó que el MEF se encuentra culminando este año la actualización del Marco del Bono Sostenible, documento que define las categorías de gasto elegibles y los estándares internacionales aplicables. Su publicación está prevista para 2026 y permitirá incorporar nuevas categorías verdes y sociales, brindar mayor flexibilidad para estructurar futuras emisiones, alinear el marco con estándares globales y atraer a más inversionistas especializados.