Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, se reunió con representantes de los gremios empresariales para seguir trabajando en la agenda del shock desregulatorio.

De acuerdo con MEF, esta estrategia está orientada a reducir trabas burocráticas, optimizar el funcionamiento del Estado, agilizar la ejecución de obras e impulsar sectores clave como la construcción, el comercio, la agricultura y la minería.

“Estas acciones contribuirán a fomentar la generación de empleo en el país”, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe recordar que Pérez Reyes también indicó que el Ejecutivo trabaja en un segundo ‘shock desregulatorio’ sobre medidas vinculadas a permisos ambientales de los proyectos de inversión públicos y privados.

“En el marco del shock desregulatorio que planteó José Salardi estamos agregando un grupo de medidas vinculadas al tema de los permisos ambientales y culturales de muchos proyectos. No es que no se necesiten, sí se necesitan, pero algunos de ellos no tienen mucho sentido”, apuntó el titular del MEF.

Además, explicó que se está trabajando en una norma para que los proyectos priorizados tengan una fiscalización.