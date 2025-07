Una de las primeras medidas adoptadas desde el Parlamento ante este incremento poco transparente ha sido la citación del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes; y del titular de Servir, Guillermo Valdivieso, a la Comisión de Fiscalización para este viernes.

“Toda la ciudadanía quiere que los ministros expliquen los fundamentos que se han dado para este aumento. Estamos en un escenario de austeridad. Muchos trabajadores del Estado, en negociación colectiva, no han conseguido si quiera S/100 de aumento. Esto es un insulto para todo el Perú por parte de una presidente impresentable”, dijo el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización.

En comunicación con El Comercio, Burgos adelantó que solicitará, a nombre de su grupo de trabajo, la desclasificación de todos los informes técnicos y oficios sobre el aumento de salario de Boluarte Zegarra, que fueron declarados “reservados” por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Vamos a pedir que saquen todos los informes, ellos no pueden usar la excusa de la confidencialidad. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo da esa protección cuando se trata de la seguridad del mandatario y del Estado, cuando hay un riesgo, nada más. Este expediente tiene que ser desclasificado”, remarcó.

Burgos indicó que Podemos Perú evaluará, tras la presentación de Pérez-Reyes una eventual interpelación.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, sostuvo que no existe “ninguna razón” para que los documentos relacionados al incremento salarial de la jefa de Estado tengan la calidad de reservado. “No se pone en riesgo la seguridad nacional, tampoco a nadie”, complementó.

En diálogo con este Diario, Chávez dijo que su bancada se sumará a las acciones de control político y exhortó a los ministros a ir con toda la información.

“Estamos totalmente en contra de este aumento. Es un grave error, es una falta sensibilidad y revela una ausencia total de sentido de pertenencia [...] ¿Por qué no se abordó este tema de manera integral? ¿O la preocupación del gobierno es solo la situación salarial de Boluarte? Hubiera sido un gran gesto de esta presidenta de pobre gestión que este aumento de sueldo sea para el mandatario elegido en el 2026”, subrayó.

Chávez dijo que Acción Popular no descarta promover una interpelación en contra del titular del MEF. “No hizo una buena gestión en el MTC, nos dejó un nuevo aeropuerto con varios problemas y ahora esto”, acotó.

“Una cachetada a la realidad de los peruanos”

El portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, calificó como “una cachetada a la realidad de los todos los peruanos” el aumento de sueldo de la presidenta Boluarte.

“Yo hubiera esperado que, en este anuncio, el ministro hubiera mencionado que este aumento puede tener todas las características técnicas, pero que debe recaer sobre la persona que sea elegida en el 2026 y no sobre una persona altamente cuestionada con relojes, procedimientos y cirugías que no le hacen nada bien a la estabilidad”, expresó a la prensa en el Congreso.

Alegría dijo que “nunca hay un momento” para este tipo de medidas y remarcó que lo mejor hubiera sido que el incremento se concrete a partir del nuevo gobierno que será elegido el próximo año.

En declaraciones a El Comercio, el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga afirmó que la decisión del Ejecutivo “es complemente inoportuna”.

“Es cierto que el sueldo presidencial está por debajo de muchos funcionarios, como ministros y viceministros, pero es inoportuno [un aumento]. Los ministros deben ir a la Comisión de Fiscalización y exponer las razones. Incluso, la comisión podría ir a Palacio y que la presidenta les informe”, expresó.

A su turno, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que “es irresponsable y antipatriota” que Boluarte se incrementara el sueldo en un contexto de secretismo, “porque nunca conocimos los informes”.

“Si han clasificado los documentos es porque hay algo oculto”, criticó en diálogo con El Comercio.

En declaraciones a la prensa, Cruz refirió que el cerronismo planteará un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto supremo que oficialice este aumento de sueldo, una vez que sea publicado.

La postura de los exministros

Mercedes Aráoz- ex vicepresidenta de la República, ex primera ministra y ex titular del MEF- consideró que desde el punto de vista político es una decisión equivocada la que ha tomado el gobierno. “Hubiera sido más elegante que este aumento sea para el siguiente presidente. Esta decisión no ayuda a la presidenta. Muchos de sus gastos están cubiertos por su función”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Aráoz cuestionó que el Ejecutivo haya declarado “reservados” los documentos sobre el incremento salarial a Boluarte Zegarra.

“Los informes técnicos pueden tener razón, que había que arreglar el tema de la diferencia de sueldos de los altos funcionarios público, pero el tema es la oportunidad [...] ¿Es la oportunidad un momento donde hay que recortar el déficit fiscal, donde se debe mostrar austeridad? Lo que se ve es una sensación de indignación popular”, opinó.

El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla dijo que si bien, desde lo técnico, se debía corregir la distorsión de tener a un presidente de la República que ganaba la mitad que los ministros, el inicio del incremento debió ser a partir del nuevo gobierno y que no se vea como una medida “para favorecer” a Boluarte.

“Esto suma a las críticas de frivolidad que la presidenta ha mostrado y desvía la atención de temas más importantes, como la minería informal y la seguridad. El timing es pésimo y muestra la falta de lectura de la presidente respecto a lo que la población piensa”, expresó.

El ex primer ministro Pedro Cateriano sostuvo que la forma en que el gobierno ha tratado este tema ratifica “el uso permanente de la mentira” de parte de la presidenta.

“Es indignante y, por ello, este hecho ha causado repudio. En realidad, es una traición a las promesas electorales tanto de Castillo como de Boluarte, Castillo denunció planillas doradas y dijo que iba a bajarse el sueldo, el poder los transformó. Castillo y Boluarte fueron una dupla, ella lo apoyó con estas iniciativas”, señaló.

En diálogo con este Diario, Cateriano también indicó que el hecho de que el Ejecutivo calificara de reservado el expediente sobre el incremento de sueldo de Boluarte constituye “una conducta antidemocrática de una presidenta que no da cuenta de sus actos”.

“Este es un tema sensible, demagógicamente, Alan García rebajó el sueldo del presidente, y como es un tema tan sensible, los presidentes durante 14 años no tocaron el tema”, finalizó.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, defendió el aumento de salario de Boluarte y aseguró que la presidenta “se lo merece”. Esto a pesar de la falta de transparencia y todos los cuestionamientos que pesan sobre la ella.

“Yo creo que sí. No es que creo, estoy seguro de que se lo merece, como cualquier funcionario que trabaja y merece ser remunerado”, refirió.

Preguntas y respuestas

1. ¿Servir dispuso el aumento de sueldo de la presidenta?

En la conferencia tras el último Consejo de Ministros, el titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes dijo que el aumento de salario de la presidenta Boluarte fue “en atención a una resolución de la presidencia de Servir, que formalizó un acuerdo de directorio”. Esto dejó entender que había sido esta institución la que propuso el incremento. No obstante, no fue así.

En declaraciones a Canal N, el presidente de Servir dijo que a su entidad no le corresponde realizar ningún estudio para determinar el nuevo sueldo de la mandataria. Agregó que el acuerdo, citado por Pérez-Reyes, es para determinar “el proceso de planificación de las entidades públicas, como cuántas posiciones debe tener, cuántas personas y los montos [del salario], con excepción del puesto de presidente de la República”. “Ese es un aspecto que le corresponde al MEF”, añadió.

En diálogo con El Comercio, el ex ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla señaló que el incremento de salario a Boluarte “no es a iniciativa de Servir” y tampoco cree que haya sido promovido por el MEF. “Esto corresponde a una decisión política del más alto nivel y quien ha tenido que ejecutar la orden es Economía y Finanzas”, agregó.

2. ¿La pensión de Boluarte y de los expresidentes también registrarán un ascenso?

No, la Ley N°26519 establece que la pensión de los expresidentes de la República equivale a los ingresos de un congresista en actividad. Boluarte, una vez que deje Palacio de Gobierno, percibiría S/15.600.

No obstante, el constitucionalista Alberto Cruces indicó que el Parlamento recientemente emitió una opinión consultiva, a través de la cual dispuso que los vicepresidentes de la República y los presidentes del Congreso que asuman la jefatura del Estado por sucesión y por menos de cinco años, no gozarían de este beneficio. Si el nuevo Parlamento bicameral, mantiene este criterio, Boluarte, al igual que Vizcarra, Merino y Sagasti, no recibiría una pensión como exmandataria.

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez dijo que “no tendría por qué cambiar” el monto que reciben los expresidentes como pensión, tras este aumento de salario.

“La Ley N°26519 pone un tope, señala que los expresidentes ganan lo mismo que un congresista en ejercicio”, remarcó.

3. ¿La gratificación de Boluarte en julio será de más de S/35 mil?

No, la remuneración considerada para la gratificación es aquella que el trabajador percibe en el mes anterior a la fecha establecida para el pago, según el reglamento del Decreto Supremo N.º 005-2002-TR. Es decir, de junio en el caso de la presidenta Boluarte. Ella recibirá de gratificación S/16,000. En diciembre, sí recibirá los S/ 35.568 correspondientes a su nuevo salario.

“La gratificación es por lo trabajado entre enero y junio. Entonces, no le correspondería [el monto de su nuevo sueldo]”, manifestó Castilla.

4. ¿Por qué Presidencia se adecúa a Ley Servir?

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez explicó que, de acuerdo con la Ley N°28212, el tope para el sueldo del presidente de la República en el Perú es de S/26 mil y no de más de S/35 mil, como ha aprobado el Consejo de Ministros. El artículo 4 de esta norma fija en 10 URSP (Unidad Remunerativa del Sector Público) el sueldo de un mandatario. Desde el 2006, cada URSP equivale a S/2.600.

Ramírez explicó que la Presidencia de la República habría agilizado la implementación del régimen Servir para “no aplicar este tope”.

5. ¿Boluarte será la presidenta con mayor sueldo en la región?

De acuerdo con el informe del MEF, a través del cual se sugirió el aumento de salario a Boluarte, esta se ubicaba en el penúltimo lugar con US$4.327 de salario bruto (es decir, sin descuentos). Con su nuevo salario pasará al quinto puesto con US$9,991. Por encima de ella se ubican Uruguay (US$22,289), Guatemala (US$19,062), Costa Rica (US$10,915) y México (US$9,994).

En el plano local, Boluarte pasará a ser la funcionaria mejor pagada, dentro del marco de la Ley Servir. Ganará más que los magistrados del Tribunal Constitucional y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes perciben S/35.017 al mes. Y que los ministros de Estado, S/30.000.