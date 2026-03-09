Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Por Redacción EC

En plena crisis energética, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó a Denis Joel Tapia Rodríguez como nuevo Director General de la Dirección General de Hidrocarburos, según lo establece la Resolución Ministerial N.º 094-2026-MINEM/DM publicada el 5 de marzo de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.