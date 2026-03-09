En plena crisis energética, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó a Denis Joel Tapia Rodríguez como nuevo Director General de la Dirección General de Hidrocarburos, según lo establece la Resolución Ministerial N.º 094-2026-MINEM/DM publicada el 5 de marzo de 2026.

En la resolución firmada por el ministro Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, el nombramiento responde a la necesidad de cubrir la vacante existente en la Dirección General de Hidrocarburos, órgano clave encargado de formular, proponer y supervisar la política del subsector hidrocarburos en el país.

No es la primera vez que Tapia pisa oficinas del sector energético. Su vínculo con el ministerio viene de antes. El 29 de mayo de 2025, su incorporación al Minem ya había sido formalizada mediante la Resolución Jefatural N.º 131-2025-MINEM/OGA-ORH, firmada digitalmente por la entonces jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Consuelo Aracelly Gonzales Victoriano. Aquella designación lo colocó dentro de la estructura administrativa del ministerio.

Denis Joel Tapia Rodríguez

Cargo estratégico para el sector energético

La Dirección General de Hidrocarburos cumple un rol central en la gestión del sector energético, al encargarse de la regulación, promoción y supervisión de las actividades vinculadas al petróleo, gas natural y combustibles derivados.

Desde ese despacho se toman decisiones clave sobre exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo y gas. También se define buena parte de la regulación que impacta directamente en empresas del sector energético y en el propio mercado de combustibles del país.

Con este nombramiento, el Ministerio de Energía y Minas refuerza su estructura institucional en un contexto en el que el subsector hidrocarburos enfrenta retos relacionados con la seguridad energética, la promoción de inversiones y la estabilidad del abastecimiento de combustibles en el país.