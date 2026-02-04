Minera Chinalco Perú, titular del proyecto Toromocho, una de las más importantes operaciones mineras de tajo abierto en el país, inició el proceso de renovación de equipos de mina y planta de procesos.
El primer despacho del citado proceso de renovación consistió en el transporte de la cuchara de reemplazo de la pala CAT 7495, el cual fue realizado a través de la carretera central. Minera Chinalco Perú S.A. inicia, de esta forma, un proceso progresivo que implica una inversión de más de US$400 millones en la Unidad Minera Toromocho para este 2026.
El transporte de este importante componente se realizó con el socio estratégico Transportes Galen, quien contó con el permiso necesario expedido por la autoridad competente, conforme a lo regulado por la Resolución Directoral N° 032-2025-MTC/8.
La empresa aseguró además que el recorrido se realizó con equipo idóneo para asegurar la preservación de la infraestructura vial, siguiendo los protocolos correspondientes; pasando a través de 30 puentes y la totalidad de ellos ha experimentado deflexiones significativamente menores a los máximos permisibles según a la norma AASHTO y al mismo manual de puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De la misma manera, verificaron que los puentes retornaron a su estado original después del paso de la carga de acuerdo a su rango elástico. También remarcaron que la operación de transporte fue realizada con la supervisión y monitoreo de un equipo especializado de ingenieros estructuralistas con equipos de medición homologados por Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y con la presencia de notarios públicos de las jurisdicciones del recorrido.
Finalmente, Provias Nacional asignó un equipo técnico ingenieros estructuralistas y topógrafos quienes acompañaron el recorrido de transporte del equipo y quienes aseguraron el correcto cumplimiento de los protocolos, supervisando acuciosamente la medición de las deflexiones de cada puente, demostrando un alto nivel de profesionalismo a lo largo de toda la operación.
