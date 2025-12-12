El ministro de la Producción, César Quispe Luján destacó el incremento de la seguridad en el emporio de Gamarra e invitó a los peruanos a realizar sus compras navideñas a las mype peruanas del sector textil-confecciones para así permitir el crecimiento de la industria nacional.
“Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/5.200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú”, aseveró.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Quispe Luján también resaltó que desde Produce se viene trabajando en la formalización de las mype, destacando que este año solo en Gamarra, a través del programa Tu Empresa, se formalizaron 1100 unidades empresariales.
- LEE TAMBIÉN: Peruanos gastan desde S/ 500 en decoración navideña: tendencias y redes sociales elevan el ticket de consumo
El anuncio se dio como parte del encendido de dos árboles navideños en el citado emporio. El Árbol Navideño Kris está instalado en el Damero B y el Árbol Navideño Loa en el Damero A, ambos de 7 metros de altura y equipados con sistemas automáticos de encendido y apagado para un consumo eléctrico reducido.
Los árboles navideños, colocados por ISM, además de sumar un atractivo visual en el momento de mayor actividad comercial del año, cumplen la función de iluminar dos de las zonas más transitadas del emporio.
Contenido sugerido
Contenido GEC