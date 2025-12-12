El ministro de la Producción, César Quispe Luján destacó el incremento de la seguridad en el emporio de Gamarra e invitó a los peruanos a realizar sus compras navideñas a las mype peruanas del sector textil-confecciones para así permitir el crecimiento de la industria nacional.

PUEDES VER: Octavo retiro de AFP: Más de 3 millones han solicitado el desembolso en noviembre

“Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/5.200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú”, aseveró.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Quispe Luján también resaltó que desde Produce se viene trabajando en la formalización de las mype, destacando que este año solo en Gamarra, a través del programa Tu Empresa, se formalizaron 1100 unidades empresariales.

El anuncio se dio como parte del encendido de dos árboles navideños en el citado emporio. El Árbol Navideño Kris está instalado en el Damero B y el Árbol Navideño Loa en el Damero A, ambos de 7 metros de altura y equipados con sistemas automáticos de encendido y apagado para un consumo eléctrico reducido.

Los árboles navideños, colocados por ISM, además de sumar un atractivo visual en el momento de mayor actividad comercial del año, cumplen la función de iluminar dos de las zonas más transitadas del emporio.