La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que los ministros de Comercio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), acordaron iniciar el proceso de adhesión de Uruguay a este importante bloque.

Esta decisión se anunció tras la reunión Ministerial de la Comisión del CPTPP, realizada el 21 de noviembre en Melbourne, Australia.

“El objetivo del CPTPP siempre ha sido seguir expandiéndose, demostrando su posición en el comercio internacional como un acuerdo vivo y dinámico, basado en reglas claras. Por ello, el Perú apoya firmemente la adhesión de nuevos miembros, de tal forma que incrementemos los beneficios para nuestros ciudadanos” indicó la ministra Mera.

Asimismo, los ministros acordaron seguir discutiendo con miras a iniciar los procesos de adhesión de Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia en el 2026. Durante la Comisión Ministerial, la ministra Mera también informó sobre los avances en el proceso de adhesión de Costa Rica al CPTPP, cuyo Grupo de Trabajo es presidido por Perú.

“Hemos tenido avances sustanciales en este proceso de adhesión. Como presidentes del Grupo, agradecemos el trabajo realizado por todos los países. Con el objetivo de lograr la conclusión en el corto plazo, se ha propuesto continuar con una reunión ministerial el próximo mes, para compartir los siguientes pasos” agregó.

Finalmente, los ministros de Comercio acordaron el inicio de negociaciones para la modernización del CPTPP, en materia de comercio electrónico, servicios, facilitación de negocios, comercio y empoderamiento de la mujer.