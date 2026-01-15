Movistar informó que superado las 2.000 estaciones base celulares renovadas como parte de su plan de modernización tecnológica de la red móvil. Esta infraestructura habilitará el despliegue del 5G de la compañía en la banda de 3.5 GHz.

De acuerdo con la compañía, estas 2.000 estaciones base modernizadas ya soportan el 50% del tráfico de internet móvil a nivel nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Dicha modernización, que a la fecha alcanza a ocho regiones del país, ha fortalecido la cobertura y optimizado la estabilidad del servicio. Esto forma parte de nuestro compromiso de brindar una experiencia superior en cada interacción digital”, aseguró Movistar.

La infraestructura implementada incorpora tecnologías de última generación que permiten un uso más eficiente del espectro para continuar habilitando servicios avanzados para hogares, empresas y ciudades inteligentes.

Durante 2026, Movistar continuará con la modernización de su red móvil y ampliará el alcance de la tecnología 5G en diversas ciudades del país. El plan priorizará las zonas de mayor demanda para maximizar la experiencia de conectividad de sus usuarios a nivel nacional.