El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la multinacional SpaceX a través de su director, Stephen Nelson, ha manifestado su interés de inversión en el Perú para proporcionar servicios de internet satelital de alta velocidad, por un monto que asciende aproximadamente a mil millones de soles.

El viceministro de Comunicaciones, Carlo de los Santos, destacó la importancia de esta iniciativa porque beneficiará especialmente a la población más vulnerable que no tiene cobertura de telefonía móvil.

“La materialización de este proyecto no sólo impulsará la economía digital y el desarrollo social, sino que garantizará el acceso equitativo a internet, transformando la vida de millones de peruanos en las zonas más apartadas del territorio nacional”, remarcó.

Explicó que “el interés de SpaceX, se centra principalmente en el despliegue de infraestructura de comunicaciones (gateways) en puntos estratégicos del país, utilizando una constelación de miles de satélites en órbita baja para llevar internet de banda ancha de alta velocidad a zonas remotas o sin cobertura móvil”.

Por su parte Stephen Nelson, de SpaceX, en la reunión, señaló que las acciones del MTC han sido decisivas entre ellas las estrategias de expansión de la conectividad, el rol activo de las mesas técnicas para acortar la brecha digital y los procesos de simplificación y actualización regulatoria diseñados para eliminar barreras burocráticas para acelerar la expansión del servicio a zonas desatendidas.

En ese sentido, el MTC viene brindando apertura a nuevas inversiones mediante acciones regulatorias como la actualización del espectro radioeléctrico y la inclusión de nuevas bandas de frecuencias, se informó.

“Actualmente, el Perú opera con las bandas Ka y Ku para servicios satelitales, por lo que la inclusión de nuevas bandas permitirá a las empresas satelitales actualizar sus servicios para ofrecer conectividad satelital de alta velocidad, asegurando que el país tenga un marco técnico legal que fomente la inversión en tecnología de última generación”, concluyó De los Santos La Serna.