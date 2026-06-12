Resumen

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Credicorp Capital indicó que seguirá actualizando el modelo conforme avance el mundial, incorporando los resultados reales de cada jornada. | Foto: EFE
Credicorp Capital indicó que seguirá actualizando el modelo conforme avance el mundial, incorporando los resultados reales de cada jornada. | Foto: EFE
Por Redacción EC

El Mundial 2026 empezó este 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. En esa línea, Credicorp Capital realizó proyecciones sobre quién sería el campeón. Para ello, se construyó un modelo que mide la fortaleza real de cada selección a partir de los rating Elo y el ranking FIFA, dos sistemas que puntúan a los equipos según su historial competitivo.

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