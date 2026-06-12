El Mundial 2026 empezó este 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. En esa línea, Credicorp Capital realizó proyecciones sobre quién sería el campeón. Para ello, se construyó un modelo que mide la fortaleza real de cada selección a partir de los rating Elo y el ranking FIFA, dos sistemas que puntúan a los equipos según su historial competitivo.

Además, estima cuántos goles esperaría marcar cada selección en cada partido y simula el torneo 50.000 veces mediante el método Monte Carlo, una técnica que repite el escenario miles de veces con variación aleatoria para obtener cálculos robustos. El resultado se calibra, además, con los mercados de predicción internacional Polymarket y Kalshi.

La conclusión de esta primera lectura: España es el equipo con mayor probabilidad de ser campeón del mundo, con un 33,7%, seguida por Francia (18,5%) e Inglaterra (11,5%).

“En el fútbol, como en cualquier sistema competitivo, conviven fundamentos y volatilidad. Utilizamos herramientas cuantitativas para estimar qué selecciones presentan una mayor ventaja estructural en el torneo. El análisis apunta a España, aunque la dispersión de escenarios sigue siendo elevada. Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos, el fútbol no se agota en los datos: también es emoción, sorpresa y, sobre todo, alegría”, afirmó Jorge Beingolea, director de Soluciones de Portafolio en Credicorp Capital Asset Management.

PUEDES VER: Gaby Yulisa Julca es designada como nueva viceministra de Minas

En cuanto a la fase de grupos, los favoritos para liderar son: México (Grupo A), Suiza (Grupo B), Brasil (Grupo C), Estados Unidos (Grupo D), Alemania (Grupo E), Países Bajos (Grupo F), Bélgica (Grupo G), España ( Grupo H), Francia (Grupo I), Argentina (Grupo J), Portugal ( Grupo K) e Inglaterra (Grupo L).

Credicorp Capital indicó que seguirá actualizando el modelo conforme avance el mundial, incorporando los resultados reales de cada jornada para recalibrar las probabilidades y ofrecer una lectura cuantitativa dinámica del evento deportivo más seguido del mundo. Además, dejó expresa constancia que este análisis tiene un carácter exclusivamente informativo y no busca promover, incentivar ni motivar las apuestas de ningún tipo.