Nuam, holding que integra las bolsas de Santiago, Colombia y Lima, informó a los participantes del mercado y al público en general los horarios especiales de operación que regirán los días 24 y 31 de diciembre del 2025, con motivo del cierre de año.

Bolsa de Valores de Lima

El mercado estará abierto en horario reducido los miércoles 24 y 31 de diciembre. La negociación de instrumentos de renta variable se realizará entre las 09:00 y las 12:10 horas (hora local), según el segmento correspondiente, y la negociación de renta fija entre las 09:00 a 12:00 horas, en horario local de Perú (PET, UTC-5).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En ese sentido, nuam recomendó a los participantes del mercado considerar estos horarios especiales en su planeación operativa y de liquidación, y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de cada bolsa.

Bolsa de Santiago

El miércoles 24 de diciembre, las operaciones de renta variable, renta fija, intermediación financiera y operaciones simultáneas en la Bolsa de Santiago finalizarán a las 13:00 horas, con subasta de cierre entre las 12:45 y 13:00 horas (hora local).

Además, los procesos de liquidación y gestión de garantías se mantendrán conforme a los horarios normativos definidos por la CCLV. Para el el martes 30 de diciembre, que será el último día hábil bursátil del año, se aplicará el mismo horario especial establecido para el 24 de diciembre.

El miércoles 31 de diciembre de 2025, el mercado bursátil permanecerá cerrado por feriado bancario, restablecido mediante la Ley N°21.791, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2025.

Bolsa de Valores de Colombia

El 24 de diciembre, las operaciones del mercado de renta variable cerrarán a las 13:00 horas (hora local), mientras que el mercado de renta fija operará en sus horarios habituales. La Bolsa de Valores de Colombia no prestará sus servicios el 31 de diciembre del 2025, fecha que será considerada día no bursátil para todos los efectos.