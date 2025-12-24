La Navidad se consolida como una de las temporadas más intensas para el delivery en el Perú. Para esta campaña, Rappi ha revelado que proyecta un incremento de alrededor de 40 % en los pedidos, impulsado por usuarios que buscan resolver regalos, compras de supermercado y preparativos de Nochebuena sin salir de casa.

Según la aplicación durante el mes de diciembre, las compras de último minuto registran uno de los mayores repuntes del año, especialmente entre el 22 y el 24, cuando muchas personas buscan resolver pendientes sin desplazarse.

De manera paralela, las categorías vinculadas a la campaña navideña, como panetones, pavos, vinos, canastas, licores y chocolates, ya muestran un crecimiento en los pedidos cercano al 30 % respecto al año pasado, impulsado por compras corporativas y la organización anticipada de reuniones familiares.

Además de las compras habituales por delivery, el servicio de Courier también gana relevancia en esta campaña, con un incremento aproximado de 20 % en sus pedidos. Este servicio permite que los usuarios envíen objetos físicos de un punto a otro de la ciudad a través de un repartidor, sin necesidad de desplazarse.

“Para esta Navidad, hemos reforzado nuestra oferta y activado promociones en todas nuestras categorías, con descuentos de hasta 40 %, además de cashback de hasta 99 % y cupones junto a aliados, para que los usuarios puedan encontrar en un solo lugar todo lo que necesitan para las fiestas y recibirlo en tiempos competitivos incluso en los días más demandantes de diciembre”, señaló Miguel Niño, Head de Ecommerce de Rappi Perú.