Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el sábado pasado que el presidente Pedro Castillo envió una carta a Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ratificando el interés del Perú para incorporarse a dicho organismo.

“El presidente Pedro Castillo envió una misiva al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la que ratificó la firme aspiración del Perú de incorporarse como miembro de esta organización, a fin de elevar los estándares en la implementación de políticas públicas”, señaló la Cancillería a través de su cuenta de Twitter.

El presidente @PedroCastilloTe envió una misiva al Secretario General de la @OCDE_fr, Mathias Cormann, en la que ratificó la firme aspiración del Perú de incorporarse como miembro de esta organización, a fin de elevar los estándares en la implementación de políticas públicas. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2021

La OCDE es un organismo internacional que tiene como objetivo fortalecer y promover las políticas económicas y sociales de sus miembros con estándares de alta calidad. Actualmente, está conformado por 38 naciones y tiene otros cinco socios estratégicos comerciales, incluyendo las grandes economías de Brasil, China e India.

El Perú presentó su solicitud para poder incorporarse en el 2012. En el 2014, la OCDE lo invitó a participar en el ‘Programa País’, mecanismo que busca ayudar a un número limitado de países a alcanzar los estándares y prácticas de la organización. Entre el 2016 y el 2019, el Perú tuvo la co-presidencia del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. Sin embargo, y a pesar de los avances, el organismo aún no invitó al país a formar parte de mismo.

Desde que se hizo la primera solicitud, cuatro países fueron aceptados: Letonia (2016), Lituania (2018), Colombia y Costa Rica (2020). Otro países que también solicitaron ingresar al organismo son Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía.

Más que buenos deseos

La postura mostrada por el presidente Castillo en la carta enviada es positiva, pero los constantes cambios de altos funcionarios que no suelen tener como prioridad el ingreso del país al organismo le juegan en contra, aseguran especialistas consultados por El Comercio.

Si bien el Perú avanzó en estos nueve años con requerimientos como nuevos mecanismos de transparencia tributaria o unidades de gestión gubernamental, el país sigue sin tener una estrategia sólida para institucionalizarlas a largo plazo. “El ingreso a la OCDE va más por una evaluación de áreas críticas. Tenemos un montón de diagnósticos. [...] Sería natural que la OCDE nos pregunte cómo hemos mejorado. Entonces las autoridades tienen que hacer una evaluación. Yo creo que en realidad hemos retrocedido, salvo en la parte tributaria”, señala Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.

Para que el Gobierno pueda traducir este deseo en una realidad deberá impulsar el fortalecimiento de las instituciones y darle estabilidad a su gobernanza y política económica.

“No es que las cosas hayan cambiado de la noche a la mañana con este Gobierno, sino que el deterioro institucional viene de atrás. Es una tarea pendiente y en la OCDE ese es un elemento fundamental”, explica David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. Añadió que los puntos clave son el respeto a las reglas del juego, tener una política económica abierta, asegurar las reglas fiscales y fortalecer las instituciones como el Banco Central de Reserva.

A esto se le suma la constante inestabilidad política, lo que haría poco probable que el Perú se integre a la OCDE en el corto plazo. “Es muy remota la posibilidad, [porque] tiene que ver con el respeto a ciertas políticas de Estado y temáticas. El tema no es que el Gobierno sea de izquierda, sino que es un Gobierno sin ideas claras, con contradicciones, tensiones y buscan priorizar temas que no tienen que ver con gobernanza”, afirma Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.

Asimismo, resaltó que algunas medidas planteadas por el actual Gobierno de Perú Libre no permiten pensar en esta estabilidad. “La nueva Constitución, los cambios en el sistema tributario, el copamiento de cuadros no idóneos en instituciones técnicas y un largo etcétera son motivos que no suman”, agrega.

Los exministros coincidieron en que sería importante para el Perú ingresar al organismo porque estos países tienen mejores prácticas de gobernanza, por lo que lo impulsaría a sofisticar sus estándares. Sin embargo, remarcaron que el Gobierno debe presentar voluntad política para llegar a ello.

TE PUEDE INTERESAR

El presidente de la República, Pedro Castillo lanzó formalmente la llamada “segunda reforma agraria”, un programa gubernamental que incluye una serie de medidas para impulsar el agro en el país. Más detalles en la pregunta del día.