Resumen

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Para este año, PetroTal proyecta alcanzar una producción promedio de 12.000 barriles de petróleo por día. Foto: PetroTal.
Para este año, PetroTal proyecta alcanzar una producción promedio de 12.000 barriles de petróleo por día. Foto: PetroTal.
Por Redacción EC

El presidente y CEO de PetroTal, Manolo Zúñiga, confirmó que la compañía prevé reanudar la perforación de pozos de desarrollo en el Campo Bretaña del Lote 95 desde octubre próximo.

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