El presidente y CEO de PetroTal, Manolo Zúñiga, confirmó que la compañía prevé reanudar la perforación de pozos de desarrollo en el Campo Bretaña del Lote 95 desde octubre próximo.

Durante su participación en Perú Energía 2026, señaló que el plan de perforación de PetroTal contempla la ejecución de dos nuevos pozos este año y una campaña continua durante el 2027, con el objetivo de elevar nuevamente la producción por encima de los 20.000 barriles de petróleo por día (bopd, por sus siglas en inglés).

Al cierre de mayo, la empresa había acumulado una producción superior a los 32 millones de barriles de crudo. Asimismo, durante el primer trimestre de 2026 registró una producción promedio de 14.907 bopd, manteniéndose como el principal productor de petróleo crudo del país. Para este año, PetroTal proyecta alcanzar una producción promedio de 12.000 bopd.

Al respecto, Manolo Zúñiga explicó que la demora en la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) del Lote 95, obtenida en marzo pasado tras un proceso de casi tres años y medio, tuvo un impacto en el desarrollo de las inversiones de la compañía. “Como sector, necesitamos que los plazos se cumplan”, manifestó.

Asimismo, destacó el potencial del Campo Los Ángeles del Lote 131, operado por Ucawa Energy con respaldo técnico de PetroTal. Indicó que existen condiciones favorables para realizar perforaciones que permitan confirmar mayores reservas y optimizar los niveles de recuperación de hidrocarburos.

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Por otro lado, el presidente y CEO de PetroTal destacó también que el denominado Fondo 2.5, que recibe el 2,5% del valor de la producción del Campo Bretaña para financiar proyectos de desarrollo en el distrito de Puinahua (Loreto), contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, sostuvo que es el momento de convertirlo en un Fondo Permanente, siguiendo el modelo adoptado por Alaska hace cinco décadas.

Explicó que el Fondo Permanente de Alaska, que actualmente administra más de US$89 mil millones y genera dividendos en beneficio de su población, fue creado casi en paralelo al inicio de la actividad petrolera en Loreto. Añadió que Alaska tiene una cantidad de población similar a la de Loreto y que ambos territorios comparten la presencia de comunidades indígenas y una abundante riqueza de recursos naturales.

En ese contexto, exhortó a la Junta de Administración y al Comité Consultivo del Fondo 2.5, integrado por representantes de todo el distrito, a aprobar el mecanismo de ahorro que permitirá reinvertir parte de los recursos con una visión de largo plazo. Al cierre de mayo, los aportes acumulados de PetroTal al Fondo 2.5 superaron los S/115 millones.