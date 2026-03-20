Resumen

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Revisa aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este viernes 20 de marzo es de S/3,48 con un alza de 0,78%, respecto al día anterior.

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