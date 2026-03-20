Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante la semana el dólar mantuvo una tendencia al alza, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4870 y mínimo de S/3,4730. Foto: GEC.
Durante la semana el dólar mantuvo una tendencia al alza, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4870 y mínimo de S/3,4730. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4850, avanzando 290 puntos respecto al cierre del día jueves que se situó en S/3,4560, según informó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.