El precio del dólar cerró hoy en S/3,4850, avanzando 290 puntos respecto al cierre del día jueves que se situó en S/3,4560, según informó Renta4 SAB.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la semana el dólar mantuvo una tendencia al alza, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4870 y mínimo de S/3,4730.

Además, en el mercado se negociaron US$240 millones a un precio promedio de S/3,4781. Asimismo, hoy no se tuvo vencimiento en Swaps Cambiarios Venta, no obstante se colocaron S/300 millones de Swap Cambiario Venta a un plazo de 3 meses.

Cabe precisar que el dólar está subiendo principalmente por factores geopolíticos y expectativas económicas. Por un lado, el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, que ya lleva más de dos semanas, es clave, ya que por ahí transita cerca del 20% del petróleo mundial, generando preocupación sobre la oferta global de energía.

A esto se suma que el conflicto en Medio Oriente sigue sin señales claras de terminar, con Estados Unidos incrementando su presencia militar en la zona e Irán atacando activos estratégicos de gas y zonas petroleras. Esto eleva el riesgo de interrupciones y problemas en el suministro energético.

Como consecuencia, se espera que los precios del petróleo y otros commodities energéticos sigan subiendo, lo que presiona al alza las expectativas de inflación global. En ese contexto, la Reserva Federal tendría menos espacio para recortar tasas de interés. Y justamente, menores expectativas de recortes de tasas hacen que el dólar tome más fuerza, ya que se mantiene relativamente más atractivo y estable frente a otras monedas. En ese entorno, los inversionistas tienden a refugiarse en el dólar, reforzando su tendencia al alza.

Por otro lado, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos descendieron a 205 mil, por debajo de las 215 mil esperadas y las 213 mil anteriores. La caída sugiere un mercado laboral aún sólido, lo que podría influir en futuras decisiones de política monetaria.

El Banco Central Europeo decidió mantener su tasa de interés en 2%, pese al aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio. La entidad reafirmó su compromiso de controlar la inflación y llevarla hacia su objetivo del 2% en el mediano plazo.Mientras que el índice DXY cayó a 99.56 (+0,41%).