El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que el organismo tuvo que intervenir en el tipo de cambio para que el sol no se aprecie un 40%, generando volatilidad cambiaria.

“Si no hubiéramos intervenido, el tipo de cambio se hubiera podido apreciar 40%, hubiera rebotado. Esa volatilidad es la que no queremos”, expresó durante la presentación del Reporte de Inflación de marzo.

Y es que, como explicó Velarde, el sol se apreció 10,6% en el 2025 pese a las intervenciones del BCR, con la compra de US$9.758 millones a través de instrumentos derivados y en el mercado spot.

El funcionario añadió que este año se intervino con la compra de US$6.968 millones en enero y de US$3.979 millones en febrero.

En marzo, agregó, salieron a vender US$1.284 millones. Además, recordó que otras monedas como el euro también se han depreciado en marzo.

“Moderamos las presiones, no las evitamos totalmente”, precisó el titular del BCR.

Cabe mencionar que, según el ente emisor, la institución entre el 2020 y 2024 ha venido registrando una mayor intervención de venta de dólares que de compra.