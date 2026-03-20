Resumen

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LIMA, FEBRERO 08 DEL 2016 SERVICIOS EN BANCOS AENCION EN BANCOS INTERBANK OPERACIONES EN BANCOS OPERACCIONES EN VENTANILLA DE BANCO CAJERO DE BANCO ORIENTACION AL CLIENTE
LIMA, FEBRERO 08 DEL 2016 SERVICIOS EN BANCOS AENCION EN BANCOS INTERBANK OPERACIONES EN BANCOS OPERACCIONES EN VENTANILLA DE BANCO CAJERO DE BANCO ORIENTACION AL CLIENTE
/ JUAN PONCE VALENZUELA
Por Redacción EC

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que el organismo tuvo que intervenir en el tipo de cambio para que el sol no se aprecie un 40%, generando volatilidad cambiaria.