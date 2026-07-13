El precio del dólar terminó hoy en S/3,406, registrando un alza de 0,38% frente al cierre previo. La jornada estuvo marcada por una tendencia alcista que llevó al tipo de cambio a alcanzar máximos de S/3,409 cerca del mediodía, en un contexto de mayor demanda por activos refugio.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar estadounidense (DXY) cerró con una variación de (+0.28%). “Los mercados reajustaron sus posiciones de refugio mientras asimilan las implicancias del conflicto en Medio Oriente, comentarios de miembros de la Fed y los datos clave de inflación que se publicarán el día de mañana”, señaló.

El especialista indicó que el petróleo reaccionó a las tensiones geopolíticas y subió alrededor de (+6,0%), ubicándose cerca de los US$77 por barril. Asimismo, precisó que los metales profundizaron sus pérdidas, con el oro (-3,04%) y la plata (-4,09%), reforzando las apuestas de tasas de interés altas por parte de la Fed.

En el plano local, Huayta señaló que los inversionistas cerraron posiciones defensivas a la espera de los datos económicos que se publicarán esta semana. Agregó que recientes reportes del BCRP brindan respaldo al optimismo exportador tanto en el sector tradicional como no tradicional, destacando el comercio del cobre y los arándanos. Al cierre de la sesión, el dólar se ubicó en un rango de venta entre S/3,420 y S/3,425.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3920 a S/3,4090, con un volumen negociado de US$267 millones a un precio promedio de S/3,4036.

Asimismo, el dólar se fortalece a nivel global impulsado por las tensiones geopolíticas y la independencia energética de EE. UU. ante el alza del crudo, lo que debilita a monedas como el euro y la libra. Esta firmeza se ve respaldada por las expectativas de que la Reserva Federal mantenga su política restrictiva tras los próximos datos de inflación, apuntando a que el billete verde (DXY) mantenga su tendencia al alza hacia los 101,50 puntos en el corto plazo.