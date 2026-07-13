Al cierre de la sesión, el dólar se ubicó en un rango de venta entre S/3,420 y S/3,425. Foto: Andina.
Al cierre de la sesión, el dólar se ubicó en un rango de venta entre S/3,420 y S/3,425. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar terminó hoy en S/3,406, registrando un alza de 0,38% frente al cierre previo. La jornada estuvo marcada por una tendencia alcista que llevó al tipo de cambio a alcanzar máximos de S/3,409 cerca del mediodía, en un contexto de mayor demanda por activos refugio.

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