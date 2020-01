La Agencia de Promoción de la Inversión (ProInversión) presentó este martes su cartera actualizada de proyectos de inversión para el periodo 2020-2021, entre los cuales figuran iniciativas para el sector Transportes, Energía, Salud, Turismo, entre otros.

“Nuestra aspiración es contribuir a cerrar la brecha de infraestructura mediante los proyectos estructurados bajo el esquema de asociación público privada (APP) y Proyectos en Activos, y mejorar la calidad de vida de los peruanos”, enfatizó el director ejecutivo de ProInversión, Rafael Ugaz durante su exposición.

Internamente, los 44 proyectos están clasificados en dos grupos. Por un lado, la cartera de proyectos maduros que consta de 23 proyectos por un monto de inversión total de US$ 5.351 millones, de los cuales se adjudicarán 13 por US$ 2.344 millones y se declararán de interés 10 por US$ 3.006 millones.

El segundo grupo es la cartera de proyectos en maduración, a ser adjudicada en períodos posteriores. Agrupa a 21 proyectos por un monto de inversión total de US$3.205 millones. A continuación, un repaso por cada uno de los proyectos vitales para la continuidad de la inversión privada en los próximos años.

PROYECTOS MADUROS

1. Masificación del uso de gas natural para el centro y sur del Perú (Siete Regiones).

Modalidad: Iniciativa estatal autofinanciada.

Zona de influencia: Ucayali, Junín, Huancavelica Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

Inversión: US$ 200 millones

El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de distribución de gas natural por red de ductos en siete (7) regiones del centro-sur del país; y la transferencia de estos sistemas al Estado Peruano luego del período de la concesión. Esto en beneficio de más de 110 mil hogares del sur.

2. Ferrocarril Huancayo - Huancavelica

Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada

Zona de influencia: Junín y Huancavelica

Inversión: US$ 227 millones

El proyecto rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, consiste en el diseño, financiamiento, ejecución de obras, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento. Este proyecto beneficiaría a cerca de 250 mil peruanos.

3. Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada

Zona de influencia: Apurímac, Ayacucho, Ica, Junín y Huancavelica

Inversión: US$ 464 millones (en proceso de actualización)

El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación (117 km), mantenimiento periódico inicial (503 km) y mantenimiento y operación de 970 km aproximadamente, de la Carretera Longitudinal de la Sierra, importante vía nacional que conecta 12 departamentos y recorre las regiones andinas de punta a punta.

4. Dos nuevos centros hospitalarios: Piura y Chimbote (EsSalud)

Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada

Zona de influencia: Piura y Chimbote

Inversión: US$ 254 millones

Los Proyectos consisten en el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de servicios complementarios (bata gris) de hospitales de Alta Complejidad para el Sistema de Seguridad Social del Perú (EsSalud).

5. Planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado

Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada

Zona de influencia: Madre de Dios

Inversión: US$ 20 millones

El Proyecto comprende el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de una planta de tratamiento en Chapajal, 9 colectores primarios y la construcción de 6 cámaras de bombeo con sus respectivas líneas de impulsión. Los efluentes serán descargados al río Tambopata.

6. Línea de transmisión 138 KV Puerto Maldonado - Iberia y Subestación Valle del Chira 220/60/23 KV de 100 MVA

Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada

Zona de influencia: Madre de Dios y Piura

Inversión: US$ 24 millones

El proyecto tiene por objetivo abastecer el suministro eléctrico a la ciudad de Iberia, poblaciones y cargas industriales de la zona, con energía proveniente del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Como parte del proyecto debe ampliarse la subestación de Puerto Maldonado, para completar las celdas de conexión del transformador existente e instalar la bahía de salida de la línea Puerto Maldonado-Iberia. Asimismo, el proyecto de subestación tiene como finalidad permitir una mayor confiabilidad en el suministro de energía en el departamento de Piura.

7. Línea de transmisión 500 KV Subestación Piura - Nueva Frontera

Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada

Zona de influencia: Tumbes y Piura

Inversión: US$ 113 millones

El proyecto Integral de Interconexión Perú-Ecuador, comprende la construcción de una Línea de Transmisión en 500 kV que enlazará la Subestación Chorrillos en Ecuador con la Subestación La Niña en Perú (La Línea). La Línea incluye la construcción de dos subestaciones intermedias nuevas: SE Pasaje en Ecuador y SE Piura Nueva en Perú.

8. Subestación Chincha Nueva de 220/60 KV y Subestación Nazca Nueva de 220/60V

Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada

Zona de influencia: Ica

Inversión: US$ 30 millones

Los proyectos de subestaciones tienen como finalidad permitir una mayor confiabilidad en el suministro de energía en el departamento de Ica.

9. Bandas de espectro radioeléctrico

Modalidad: Iniciativa Estatal Proyectos en Activos

Zona de influencia: A Nivel Nacional

Inversión: US$ 291 millones

El proyecto busca ampliar a nivel nacional el desarrollo de sistemas móviles de banda ancha en el país, para tecnologías como 4G, 5G, o superiores. Las Bandas AWS-3 y 2.3 GHz permitirán ofrecer mejores características de cobertura y mayor capacidad de datos.

10. Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima

Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada

Zona de influencia: Junín y Lima

Inversión: US$ 720 millones

Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de represas Pomacocha y Huallacocha Bajo, canales de captación, Túnel trasandino, siete reservorios entre otros. Incluye la operación y mantenimiento de las siguientes obras existentes: Bocatoma Huachipa, Planta Huachipa I y Ramal Norte.

11. Proyecto Minero Algarrobo

Modalidad: Iniciativa Privada Proyectos en Activos

Zona de influencia: Piura

Inversión: US$ 350 millones

Exploración, explotación mediante una mina subterránea y el beneficio de un depósito mineralizado ubicado en las concesiones mineras Tambo Grande N° 4, Tambo Grande N° 5, Tambo Grande N° 9 y Tambo Grande N° 10, que conforman el “Proyecto El Algarrobo”.

12. Anillo Vial Periférico

Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada

Zona de influencia: Lima y Callao

Inversión: US$ 2.049 millones

Implementar una autopista de 34.78 km de longitud, desde el Óvalo 200 millas hasta la Av. Circunvalación.

13. Colegios de alto rendimiento: COAR Centro

Modalidad: Iniciativa privada cofinanciada

Zona de influencia: Junín, Pasco, Huancavelica y Cusco

Inversión: US$ 58,74 millones

Concesión para la construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de 4 colegios de alto rendimiento (COAR) en las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Cusco.

14. Colegio en riesgo: CER Villa María del Triunfo

Modalidad: Iniciativa privada cofinanciada.

Zona de influencia: Distritos de Villa María del Triunfo enLima

Inversión: US$ 17 millones

Concesión para la construcción, equipamiento, operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de 5 instituciones educativas.

15. Colegio en riego: CER Lima Metropolitana

Modalidad: Iniciativa privada cofinanciada.

Zona de influencia: distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores en Lima.

Inversión: US$ 79,88 millones

Concesión para la construcción, equipamiento, operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de 13 instituciones educativas.

16. Colegio en riesgo: CER Comas y SMP

Modalidad: Iniciativa privada cofinanciada.

Zona de influencia: distritos de Comas y San Martín de Porres enLima

Inversión: US$ 60,84 millones

Concesión para la construcción, equipamiento, operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de 9 instituciones educativas.

17. Colegio en riesgo: CER ATE Y San Juan de Lurigancho

Modalidad: Iniciativa privada cofinanciada.

Zona de influencia: distritos de Ate y San Juan de Lurigancho en Lima

Inversión: US$ 84,96 millones

Concesión para la construcción, equipamiento, operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de 14 instituciones educativas.

18. PTAR Huancayo

Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada

Zona de influencia: Junín

Inversión: US$ 90,25 millones

Propone un nuevo trazado de 6 colectores, la construcción de 4 estaciones de bombeo de agua residual y la construcción de una planta de tratamiento (PTAR) de 80 700 m3/H de caudal medio con tratamiento de aguas de reúso, que brindará un adecuado tratamiento a las aguas servidas mediante lechos bacterianos.

19. PTAR Tarapoto

Modalidad: : Iniciativa Privada Cofinanciada

Zona de influencia: San Martin

Inversión: US$ 27,15 millones

El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria. Contempla la construcción 1 nueva PTAR.

20. PTAR Chincha

Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada

Zona de influencia: Ica

Inversión: US$ 34.55 millones

El proyecto comprende el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria. Contempla la construcción de 3 nuevas PTAR para tratar todas las aguas residuales de la ciudad.

21. Parque Industrial de Ancón

Modalidad: Iniciativa Estatal Proyecto en Activos

Zona de influencia: Lima

Inversión: : US$ 500 millones

El Parque Industrial de Ancón será un espacio moderno destinado a empresas industriales de diversa escala, que operará bajo estándares internacionales, y se constituirá como el nuevo polo de desarrollo industrial de la zona norte de Lima. En proceso de aprobación la suscripción de un Convenio de cooperación con Produce para iniciar la estructuración del proyecto.

PROYECTOS EN MADURACIÓN

Sector Transporte

- Autopista del Sur Ica - Quilca: Inversión por US$ 472 millones

- Tercer grupo de aeropuertos: Inversión por definir

- Acceso al aeropuerto: Inversión por definir

- TP San Juan de Marcona: Inversión por US$540 millones

Sector Energía

- SIT GAS (Gasoducto sur): Inversión por definir

- Modernización del distribuidor estatal Electronoroeste (ENOSA): Inversión por US$104 millones

- Reque - Nueva Carhuaquero: Inversión por definir

Sector Salud

- Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana (GIRSE): Inversión por US$ 35 millones

- Hospital Huaycán: Inversión por US$ 120 millones

- Hospital Hipólito Unanue: Inversión por US$ 250 millones

Sector Educación

- CER Villa el Salvador y San Juan de Miraflores: Inversión por US$ 80 millones

Sector Saneamiento

- Desaladora Sur: Inversión por US$ 202 millones

- Desaladora Norte: Inversión por US$ 227 millones

- PTAR Huaraz: Inversión por US$ 27 millones

- PTAR Trujillo: Inversión por US$ 130 millones

- PTAR Cajamarca: Inversión por US$ 56 millones

- PTAR Cañete: Inversión por US$ 35 millones

- PTAR Cusco: Inversión por US$ 42 millones

Sector Turismo

- Cerro San Cristobal: Inversión por US$ 12 millones

Sector Telecomunicaciones

- Red de Comunicaciones para Loreto: Inversión por US$ 90 millones