La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó al mercado la nueva cartera optimizada de proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) y Proyectos en Activos, y las líneas de acción de la entidad para lograr los objetivos de corto, mediano y largo plazo.

La cartera optimizada, de proyectos maduros, para los próximos 18 meses (hasta junio de 2021), consta de 23 proyectos por un monto de inversión total de US$ 5.351 millones, de los cuales se adjudicarán 13 por US$ 2.344 millones y se declararán de interés 10 (iniciativas privadas) por US$ 3.006 millones. Asimismo, la cartera de proyectos en maduración, a ser adjudicada en periodos posteriores, consta de 21 proyectos por un monto de inversión total de USD$ 3.205 millones.

Entre los principales proyectos destacan los proyectos Masificación del Uso de Gas Natural en Siete Regiones (que requiere una inversión aproximadamente de US$ 200 millones); Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 227 millones); Carretera Longitudinal Tramo 4 (US$ 464 millones); los hospitales de EsSalud de Chimbote y Piura (con un total de US$ 254 millones); el proyecto Anillo Vial Periférico (US$ 2 mil millones); proyecto de Obra de Cabecera de Lima (US$ 720 millones); entre otros proyectos muy importantes para el país.

En evento informativo contó con la participación del presidente de la República, Martín Vizcarra; la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; y el director ejecutivo de ProInversión, Rafael Ugaz.

“Nuestra aspiración es contribuir a cerrar la brecha de infraestructura mediante los proyectos estructurados bajo el esquema de APP y Proyectos en Activos, y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Con ese objetivo estamos construyendo un pipeline de proyectos robusto, predecible y creíble”, enfatizó el director ejecutivo de ProInversión, Rafael Ugaz durante su exposición.

“Robusto, porque nuestra meta no es solo la adjudicación del proyecto, sino que el proyecto se ejecute y brinde servicios de calidad a la población. Predecible, porque queremos que las entidades públicas y privadas tengan claro cuál es el ciclo del proyecto y las correspondientes fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución. Y creíble, en el sentido de que el cronograma sea razonable tanto para el mercado como para el sector público, que las expectativas planteadas por el concedente sean realizables por el sector privado”, detalló el director ejecutivo de ProInversión.

Reconoció que el sistema de APP se ha ralentizado y ha sido impactado por problemas en la etapa de ejecución y cuestionamientos de falta de transparencia. “Por ello, estamos trabajando intensamente para revertir esta situación. Para recuperar la credibilidad del modelo estamos planteando la cartera optimizada que tiene respaldo de los sectores, precisó.

Reveló que están fortaleciendo, además, la capacidad de estructuración de ProInversión a través de la creación de la Dirección de Estructuración (con soporte transversal de temas financieros, técnicos y legales a los proyectos) y la Unidad de Gestión y Seguimiento de Proyectos, de manera que los proyectos se adjudiquen en los tiempos previstos. “Asimismo, vamos a enfocarnos en el core de la entidad: estructuración y transacción de proyectos APP y Proyectos en Activos de calidad; y evaluando transferir algunas funciones que no apuntan a este objetivo”, añadió.

Finalmente, para mejorar la calidad de los proyectos -comentó- la entidad viene elaborando el Contrato Estándar de APP y Guía de Estructuración Financiera con los que se busca estandarizar procesos y generar un marco estable, transparente y con reglas predecibles y claras para las entidades, los potenciales postores y los financistas en temas de asignación de riesgos, garantías, caducidad, entre otros. Adicionalmente, dijo que se está contratando a consultores calificados y de primer nivel.