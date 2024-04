La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló que las inversiones público-privadas se han reimpulsado en los últimos 15 meses, período en el que se adjudicaron 16 proyectos por más de US$ 6.100 millones en rubros como energía, telecomunicaciones, salud, puertos e infraestructura vial.

José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, detalló que los proyectos adjudicados, en la modalidad de Asociaciones Público – Privadas (APP) y Proyectos en Activos, contribuyen al crecimiento y desarrollo sostenible del país, así como a la generación de empleo, mejoras de la competitividad y calidad de vida para más peruanos.

En el balance, se adjudicaron 10 proyectos eléctricos por US$ 1.369 millones que beneficiaron a pobladores de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Arequipa e Ica.

También se adjudicaron dos proyectos de telecomunicaciones con inversiones estimadas en alrededor de US$ 640 millones en Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz para internet y telefonía móvil 4G.

En tanto, otros dos proyectos corresponden a los Hospitales Especializados de Essalud en Piura y Chimbote por US$ 323 millones.

Proinversión, recientemente, adjudicó los megaproyectos Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) y Anillo Vial Periférico (US$ 3.396 millones) a inversionistas globales de amplia experiencia en la ejecución y desarrollo de proyectos público – privados y con respaldo financiero.

Fuente: Proinversión

Perspectiva favorable

Para este 2024, la agencia prevé adjudicar 26 proyectos mediante Asociación Público – Privado y Proyectos en Activos por un monto de inversión de US$ 8.000 millones, de los cuales, a abril, se ha logrado avanzar en un 48%.

Se tiene en cartera el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 394 millones), Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1200 millones), 15 proyectos del sector eléctrico (US$ 900 millones) y la Planta de Tratamiento de Agua Residual -PTAR Puerto Maldonado (US$ 98 millones), entre otros.