El ministro de Economía y Finanzas, Rómulo Mucho, informó que este mes se firmará el contrato para que opere el Lote 8 , mientras se espera que el Lote 192 entre en operación en octubre.

“En el Lote 8 este mes se va a firmar el contrato para que opere ya de manera temporal. En el caso del 192, esperamos que entre en operaciones en octubre. Cabe precisar que estos lotes contarán con un fondo sociales para el desarrollo de los proyectos sociales”, expresó el integrante del Gabinete Ministerial durante sus respuestas al pliego interpelatorio.

“El Lote 192 está en pleno reacondicionamiento, ya ha sido adjudicado, igual donde participa Petroperú, a la empresa Altamesa de Canadá, y el Lote 8 por cuatro años a la empresa Upland Oil. Estamos monitoreando el accidente que hubo en el lote 95, que es el de mayor producción”, agregó.

“Ya hemos dado la resolución ministerial, falta el decreto supremo, que está en (el Ministerio de) Economía y Finanzas. Nosotros tenemos la firme visión de reactivar todos los pozos, ya lo hemos hecho con el Lote 10, donde el 40% es para Petroperú y 60% para un consorcio de empresas”, remarcó.

Rómulo Mucho indicó que actualmente hay un proyecto “para ver la posibilidad o no” de encontrar petróleo en “mar adentro” del Perú, lo que representaría una inversión de riesgo. Sin embargo, remarcó que dicha actividad no afectaría la pesca artesanal.

“Vamos a seguir trabajando en eso para que el trabajo de sísmica, si es que avanza más la perforación de un pozo pueda tener éxito o no. Si no lo tienen, no afecta a los pescadores artesanales”, enfatizó.