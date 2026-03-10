El Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), contará con la participación de Thibaut Larrat, socio de McKinsey & Company, quien disertará en el panel “Gestión del Talento, Pluralidad e Inclusión en Escenarios Mineros Sostenibles”.

La presentación se centrará en uno de los desafíos estructurales más urgentes de la industria minera: la creciente escasez de talento especializado en un sector que enfrenta, simultáneamente, una profunda transformación tecnológica y exigencias ASG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) cada vez más rigurosas.

Larrat analizará cómo las compañías mineras pueden cerrar la brecha de talento mediante modelos innovadores de atracción, formación y fidelización de profesionales, alineados con la digitalización, la automatización y los estándares de sostenibilidad que exige el mercado global.

También examinará cómo el cambio generacional, las nuevas expectativas laborales y la competencia por perfiles STEM están reconfigurando la gestión del capital humano, y la necesidad de construir propuestas de valor al colaborador que integren tecnología, seguridad, impacto social y desarrollo profesional.

“El talento es hoy la variable más escasa y, por tanto, la más estratégica en la minería. Las empresas que logren atraer, desarrollar y retener a las nuevas generaciones, con una propuesta de valor genuinamente inclusiva serán las que lideren la transformación del sector en la próxima década”, afirmó Larrat.

La SNMPE destacó que la participación de Larrat aportará una mirada sustentada en experiencias internacionales, sobre cómo las empresas líderes están rediseñando sus estrategias de talento para sostener la productividad y garantizar la continuidad operativa en escenarios de alta complejidad.