La presentación de Larrat se centrará en la creciente escasez de talento especializado y analizará como las compañías mineras pueden cerrar la brecha. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), contará con la participación de Thibaut Larrat, socio de McKinsey & Company, quien disertará en el panel “Gestión del Talento, Pluralidad e Inclusión en Escenarios Mineros Sostenibles”.

