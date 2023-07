La producción acumulada hasta mayo pasado de hidrocarburos bajó 5,7 % en petróleo, 4,5 % en líquidos de gas natural y 4,9 % en hidrocarburos líquidos, mientras que el gas natural creció 5,9 %, respecto a igual periodo de 2022, de acuerdo al boletín de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) difundido este lunes.

En mayo pasado, la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo y líquidos de gas natural) bajó a 121.500 barriles por día, lo que representó una caída de 5,4 % respecto al mismo mes de 2022.

En el caso del petróleo, la producción en ese mes bajó a 41.600 barriles por día, menor en 8,3 % con relación a mayo del año pasado, indicó el Boletín Estadístico Mensual de Hidrocarburos de la SNMPE.

La caída respondió a una menor producción de los lotes 67 de la empresa Perenco, lote X de CNPC y del lote XIII de Olympic.

Respecto a los líquidos de gas natural, la producción cayó a 79.900 barriles por día, lo que significó un descenso de 3,9 % respecto a mayo del pasado por la disminución de actividad de los lotes 57, 88, 31-C y Z-2B.

Sobre el gas natural, en mayo pasado hubo una producción de 1.385 millones de pies cúbicos por día, que significó una reducción de 1,8 % con relación a mayo del año pasado.

Las inversiones en el sector subieron a US$ 91,9 millones, en el periodo de enero a abril pasados, lo que representó un incremento de 46 % respecto al mismo lapso del año pasado, y la mayor parte del capital se dirigió a explotación.

Sobre las regalías generadas por la actividad, bajaron a US$ 553 millones, de enero a mayo últimos, dado que disminuyeron en 40 % respecto al mismo periodo de 2022.

En relación a la actividad de mayo que generó US$ 87,8 millones, US$ 40,9 millones provinieron de regalías generadas por el gas natural, otros US$ 31 millones de los líquidos de gas natural y US$ 15,7 millones del petróleo.