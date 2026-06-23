El precio del dólar abre al alza en S/3,403 vs el S/3,390 del cierre previo, en un contexto de “U.S. exceptionalism” (Estados Unidos creciendo más y manteniendo tasas más altas que otras economías desarrolladas), lo que sigue favoreciendo al dólar frente a las principales divisas.

Por su parte, el índice dólar (DXY) llegó a 101,186, su nivel más alto desde mayo de 2025. Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el fortalecimiento del dólar global responde a múltiples factores.

“La búsqueda de activos refugio ante señales contradictorias sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán”, sostuvo Huayta, en un entorno donde también influyen el alza de los rendimientos de los bonos del tesoro, el sólido crecimiento de la economía estadounidense, la menor percepción de riesgo en el mercado laboral y la creciente expectativa de alzas de tasas por parte de la reserva federal.

En el ámbito local, indicó que la volatilidad estará marcada por el último día de pago estacional de impuestos corporativos de mayo, lo que incrementa la oferta de dólares en el mercado.

Asimismo, señaló que el Banco Central de Reserva (BCR) tiene vencimientos de swaps cambiarios venta por S/160 millones, flujo que podría ejercer presión a la baja en su renovación.