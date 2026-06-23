Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: AFP / Archivo
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar abre al alza en S/3,403 vs el S/3,390 del cierre previo, en un contexto de “U.S. exceptionalism” (Estados Unidos creciendo más y manteniendo tasas más altas que otras economías desarrolladas), lo que sigue favoreciendo al dólar frente a las principales divisas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.