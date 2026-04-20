El precio del dólar cerró hoy en S/3,4350, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 20 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4370, complementó Renta4 SAB.

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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4390 y mínimo de S/3,4320.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el tipo de cambio puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Asimismo, en el mercado se negociaron US$120 millones a un precio promedio de S/3,4353. Además, hoy vencieron 200 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

Por otro lado, el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stephen Miran, señaló que podría reducir el número de recortes de tasas previstos para 2026 ante una inflación más persistente de lo esperado. Así, evalúa entre tres y cuatro recortes, advirtiendo que el ritmo dependerá de la evolución de los precios en los próximos meses. Mientras que el índice DXY cayó a 98.06 (-0,17).