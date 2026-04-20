Resumen

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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo estable. Foto: GEC.
Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo estable. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4350, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 20 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4370, complementó Renta4 SAB.

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