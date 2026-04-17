Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar para hoy estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,43, cierre de S/3,4370, promedio de S/3,4397, mínimo de S/3,4290 y máximo de S/3,4440, aún a la espera de los resultados electorales en Perú.

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