El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar para hoy estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,43, cierre de S/3,4370, promedio de S/3,4397, mínimo de S/3,4290 y máximo de S/3,4440, aún a la espera de los resultados electorales en Perú.

Además, hoy se negociaron US$226 millones en el mercado spot interbancario, 33% menos del flujo visto ayer ($390 millones). Asimismo, no hubo vencimientos de swaps cambiarios venta por parte del BCRP.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada mantuvo la tendencia alcista hasta el mediodía aproximadamente, momento en el que se activaron ofertas, lo que hizo que el tipo de cambio retrocediera hasta el nivel de cierre.

Mientras, los mercados bursátiles operan con desempeño mixto. En Estados Unidos, las bolsas se encaminan a su tercera semana consecutiva de alzas, con el S&P 500 alcanzando récord. Por otro lado, las bolsas europeas se contagian de las alzas y recuperan gran parte de las pérdidas producto de la guerra en Medio Oriente.

Por su parte, las bolsas asiáticas cerraron negativas. El mercado está recibiendo un impulso adicional por la reapertura del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y la buena temporada de resultados trimestrales.