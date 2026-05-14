El precio del dólar para este jueves 14 de mayo es de S/3,4116 con una caída de 0,16% respecto al día anterior, informó Bloomberg.

¿En cuánto cerró el dólar el miércoles 13 de mayo?

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el tipo de cambio al cierre de este miércoles 13 de mayo fue de S/3,419 con una variación de 130 puntos básicos en comparación del precio del martes que se situó en S/3,432.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes. El BCR tiene como vencimientos en Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

Mientras el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,415 y un precio máximo de S/3,43. Además, en el mercado se negoció US$272 millones a un precio promedio de S/3,4313.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

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Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.