Resumen

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Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado. (Foto: GEC)
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/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 14 de mayo es de S/3,4116 con una caída de 0,16% respecto al día anterior, informó Bloomberg.

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