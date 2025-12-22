El dólar cerró su cotización en S/3,368 la venta y s/4,68 la compra, según información del Banco Central de Reserva del Perú.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿A cuánto cerró el dólar el viernes 19 de diciembre?

El dólar cerró en S/3,3680, señaló Allison Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB.

LEE TAMBIÉN: Luis Santivañez es nombrado CEO y Gerente General de Antamina

Durante la jornada del viernes 19 de diciembre, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el BCR, que dejó vencer Swaps Cambiario. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Proyecciones del dólar para el 2026

El dólar podría mostrar una mayor fortaleza a nivel global en el 2026, en un contexto de cambios en la política monetaria de Estados Unidos y de expectativas limitadas de recortes en la tasa de referencia de la Reserva Federal (FED).