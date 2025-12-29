Para el cierre de este lunes 29 de diciembre, el dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,360 y cierre de S/3,3680, informó Jimena Torres, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB.

PUEDES VER: Precio del dólar en Perú: a cuánto cerró el tipo de cambio el lunes 29 de diciembre

Esto significa un promedio de S/3,3667, mínimo S/3,3650 y máximo S/3,3680. Además, hoy se negociaron US$344 millones en el mercado spot interbancario, 72% más del flujo visto el viernes (US$199 millones).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, hoy hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por S/700 millones que vencieron en su totalidad soportando la continua presión a la baja del dólar a nivel global y local.

Precio del cobre

Los precios del cobre alcanzaron un nuevo récord cercano a US$13,000 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, continuando un fuerte rally al cierre del año impulsado por temores de ajustes en el suministro global y el regreso a la negociación tras las festividades.

Esta alza sitúa al cobre en niveles extremos y refleja preocupaciones sobre la oferta, lo que ha generado una de las mayores subidas del metal en años y un aumento significativo en la atención de los mercados.