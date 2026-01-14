De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cotizó al cierre de hoy en S/3,361. Cabe precisar que para el martes 13 de enero, la moneda cerró en S/3,3600.
- LEE TAMBIÉN: Oro, plata y cobre alcanzan récords tras apuestas por recortes de tasas de interés en Estados Unidos
En ese sentido, el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3560.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Proyección del dólar en Perú en 2026
El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).
- PUEDES VER: Agroexportaciones superan los US$13.300 millones en los primeros once meses del año 2025
Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.
En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.
Contenido sugerido
Contenido GEC