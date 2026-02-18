Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 18 de febrero?

Para el cierre de este miércoles 18 de febrero, el precio del dólar registró en S/3,353 de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿A cuánto cerró el dólar el martes 17 de febrero?

El dólar cerró en S/3,3460, retrocediendo 20 puntos. Durante la jornada la moneda estuvo presionado levemente a la baja, llegando a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,3480.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.