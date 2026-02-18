Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 18 de febrero?

Para el cierre de este miércoles 18 de febrero, el precio del dólar registró en S/3,353 de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
PUEDES VER: Economía peruana crecería 3,5% durante 2026, estima Credicorp
El dólar cerró en S/3,3460, retrocediendo 20 puntos. Durante la jornada la moneda estuvo presionado levemente a la baja, llegando a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,3480.
De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.
MÁS INFORMACIÓN: Foncomun 2026: MEF transferirá S/10.000 millones a gobiernos locales para ejecutar obras orientadas al cierre de brechas de infraestructura
Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.
Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.
Trump anuncia decisión de plataforma china