Tipo de cambio: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 18 de febrero?

Precio del dólar se depreció por menor expectativa de alza en tasas de FED. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Para el cierre de este miércoles 18 de febrero, el precio del dólar registró en S/3,353 de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

