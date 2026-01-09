Para el cierre de hoy, el precio del dólar cotizó en S/3,3620, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día jueves 8 de enero que se situó en S/3,3640.
Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3600. Además, en el mercado se negociaron US$480 millones a un precio promedio de S/3,3610, según informó Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.
Asimismo, hoy vencieron S/200 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. El índice DXY cotizó en 99.12 (+0,28%). Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo en enero su tasa de referencia en 4,25% por cuarto mes consecutivo, señalando un escenario de inflación controlada.
El ente prevé que la inflación anual convergerá al centro del rango meta y que la subyacente se estabilizará alrededor de 2%. Asimismo, destacó que la actividad económica se ubica cerca de su potencial y que los indicadores adelantados muestran un desempeño favorable.
Finalmente, el dólar subió ligeramente antes del reporte de empleo de EE.UU. y de una posible decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Donald Trump. Un mercado laboral firme reduciría la probabilidad de recortes de tasas, apoyando al dólar.
