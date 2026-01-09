Revisa aquí la cotización del dólar en el Perú en el cierre de la jornada. (Foto: EFE)
Redacción EC
Para el cierre de hoy, el cotizó en S/3,3620, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día jueves 8 de enero que se situó en S/3,3640.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3600. Además, en el mercado se negociaron US$480 millones a un precio promedio de S/3,3610, según informó Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Asimismo, hoy vencieron S/200 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. El índice DXY cotizó en 99.12 (+0,28%). Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo en enero su tasa de referencia en 4,25% por cuarto mes consecutivo, señalando un escenario de inflación controlada.

El ente prevé que la inflación anual convergerá al centro del rango meta y que la subyacente se estabilizará alrededor de 2%. Asimismo, destacó que la actividad económica se ubica cerca de su potencial y que los indicadores adelantados muestran un desempeño favorable.

Finalmente, el dólar subió ligeramente antes del reporte de empleo de EE.UU. y de una posible decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Donald Trump. Un mercado laboral firme reduciría la probabilidad de recortes de tasas, apoyando al dólar.

Trump anuncia decisión de plataforma china

