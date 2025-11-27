Este jueves 27 de noviembre, en la apertura, la cotización del dólar tuvo un descenso en medio de expectativas de que la Reserva Federal recorte otra vez su tasa de referencia en su reunión de diciembre, lo que ponía más presión sobre el dólar y cerró la jornada con S/3,366 por dólar. No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3.50 como no ocurría desde hace cinco años.

De hecho, este miércoles la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,369, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,385 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.

Durante el año en curso,el dólar ha registrado una caída acumulada del 10,42% en comparación con su última cotización del 2024, que fue de S/ 3,761.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,355 y se vende a S/ 3,380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,363 a la compra y S/ 3,371 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

El Euro, por su parte, hoy cotizó en S/3,906. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió una ligera caída del S/ 3,900 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -0,86% en el último año.