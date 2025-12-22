De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio para este lunes 22 de diciembre es de S/3,37.

LEE TAMBIÉN: MTC no descarta revisar la tarifa de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez: esto es lo que se sabe

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿A cuánto cerró el dólar el viernes 19 de diciembre?

El dólar cerró en S/3,3680, señaló Allison Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB.

Durante la jornada del viernes 19 de diciembre, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el BCR, que dejó vencer Swaps Cambiario.

PUEDES VER:Indecopi informa retiro de 180 juegos de vajilla del mercado ante riesgos de rajaduras o quiebres con líquidos calientes

En total, el mercado transó US$303 millones a un precio promedio de S/3,3672, dentro de un rango de S/3,3650 a S/3,3690.