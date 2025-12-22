Precio del dólar en Perú hoy: ¿Cuál es el tipo de cambio en compra y venta? | Foto: Diseño EC
Precio del dólar en Perú hoy: ¿Cuál es el tipo de cambio en compra y venta? | Foto: Diseño EC
Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el para este lunes 22 de diciembre es de S/3,37.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el viernes 19 de diciembre?

El dólar cerró en S/3,3680, señaló Allison Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB.

Durante la jornada del viernes 19 de diciembre, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el BCR, que dejó vencer Swaps Cambiario.

En total, el mercado transó US$303 millones a un precio promedio de S/3,3672, dentro de un rango de S/3,3650 a S/3,3690.

