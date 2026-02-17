El precio del dólar para este martes 17 de febrero cerró en S/3,3460, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en 3.3480, informó Renta4 SAB. Cabe precisar que este cierre se dio previo a la destitución de José Jerí como presidente del Perú.

Durante la jornada el dólar estuvo presionado levemente a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,3480. Además, en el mercado se negociaron US$550.1 millones a un precio promedio de S/3,3455.

Asimismo, hoy vencieron S/300 millones en Swaps Cambiarios Venta los mismos que fueron renovados a 3 meses por el Banco Central de Reserva del Perú que compró US$31 millones a un tipo de cambio promedio de S/3,3450 por dólar.

Por otro lado, el índice dólar y los futuros del índice dólar subieron ligeramente en la sesión asiática, extendiendo las ganancias de la noche anterior. La atención esta semana se centra principalmente en una serie de indicadores económicos estadounidenses, incluidas las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán el miércoles.

Los datos del índice de precios PCE para diciembre, que se publicarán el viernes, serán una lectura clave para los mercados. Este indicador es el medidor de inflación preferido por la Fed, y se espera que influya en las proyecciones de tipos de interés a largo plazo. Mientras que el DXY cotiza en 97.085 (+0,27%).