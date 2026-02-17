Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Precio del dólar llegó a un precio mínimo de S/3,3450 y máximo de S/3,3480. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 17 de febrero cerró en S/3,3460, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en 3.3480, informó Renta4 SAB. Cabe precisar que este cierre se dio previo a la destitución de José Jerí como presidente del Perú.

