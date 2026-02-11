Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este miércoles 11 de febrero?

Resumen

En dólar en la jornada anterior cerró en S/3,3580. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El tipo de cambio para este miércoles 11 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). Cabe precisar que, la moneda en la jornada anterior cerró en S/3,3580, avanzando 10 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en 3.3570.

