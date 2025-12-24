El tipo de cambio para este miércoles 24 de diciembre según el Banco Central de Reserva del Perú, es de S/3,37.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el martes 23 de diciembre?

De acuerdo con información de Renta4 SAB, el dólar cerró en S/3,3660, y retrocedió 20 puntos básicos en comparación al cierre del día de ayer que estuvo en S/3,3680.

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/ 600 millones e intervino comprando US$140 millones a un tipo de cambio promedio de S/3,3650.

En total, al cierre el mercado transó US$375 millones a un precio promedio de S/3,3650, dentro de un rango de S/3,3650 a S/3,3680.