Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este viernes 13 de febrero?

Durante la jornada pasada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3550 y mínimo de S/3,3520. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

El precio del dólar para este viernes 13 de febrero es de S/3,35 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). En la jornada anterior, la moneda cerró en en 3,3540, retrocediendo 10 puntos.

