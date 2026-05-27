El turismo continúa consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo dentro del consumo de los peruanos. En medio de un escenario económico todavía retador, cada vez más personas priorizan viajes, escapadas y experiencias familiares, impulsadas por promociones agresivas, facilidades de pago y una mayor oferta de rutas internacionales.

En ese contexto se realizará una nueva edición del Travel Outlet 2026 que se desarrollará del 28 al 31 de mayo en el Club Social, ubicado en la Av. Malecón de la Reserva 535, Miraflores.

Durante el evento, los asistentes podrán acceder a ofertas desde US$79 y descuentos de hasta 80% en vuelos, hoteles, paquetes turísticos y viajes todo incluido, en alianza exclusiva con BCP y sus tarjetas de crédito Visa.

“El viaje ha retomado un lugar prioritario dentro del presupuesto de muchas familias peruanas. Hoy las personas buscan invertir más en bienestar, descanso y experiencias compartidas”, señalaron voceros de la organización.

La tendencia también se refleja en el crecimiento del interés por destinos internacionales. Actualmente, República Dominicana, Estados Unidos, España y Colombia figuran entre los mercados más demandados por los viajeros peruanos, mientras que destinos emergentes como Curacao, Costa Rica, Mendoza, Río de Janeiro, Japón y Tailandia comienzan a ganar mayor protagonismo.

Además, el consumidor ya no busca únicamente boletos aéreos. Según los organizadores, existe una mayor preferencia por paquetes completos y experiencias integrales que incluyan hospedaje, actividades y asesoría personalizada.

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“El pasajero hoy no solo quiere viajar de un punto a otro. Busca seguridad, acompañamiento y experiencias pensadas para compartir con amigos o familia”, agregaron.

La expectativa para esta edición también refleja el crecimiento del interés por el turismo. Tras registrar cerca de un millón de dólares en ventas durante la edición anterior, la organización proyecta incrementar en 50% el tráfico y las ventas este 2026.

Otro de los factores que viene impulsando la demanda es el acceso a cuotas y financiamiento. Actualmente, las facilidades de pago se han convertido en un elemento decisivo para concretar compras y ampliar el acceso a viajes internacionales.

“El turismo genera un impacto directo en toda la cadena económica vinculada a viajes, desde aerolíneas y hoteles hasta operadores y comercios asociados. Este tipo de eventos ayudan a dinamizar todo el sector”, indicaron.