Resumen

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Actualmente, República Dominicana, Estados Unidos, España y Colombia figuran entre los mercados más demandados por los viajeros peruanos. (Foto referencial: Magnific)
Actualmente, República Dominicana, Estados Unidos, España y Colombia figuran entre los mercados más demandados por los viajeros peruanos. (Foto referencial: Magnific)
Por Redacción EC

El turismo continúa consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo dentro del consumo de los peruanos. En medio de un escenario económico todavía retador, cada vez más personas priorizan viajes, escapadas y experiencias familiares, impulsadas por promociones agresivas, facilidades de pago y una mayor oferta de rutas internacionales.

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