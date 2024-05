El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, aseguró que mañana el Pleno del Congreso debatiría el proyecto de ley que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). Esta propuesta permitirá que la Autoridad Portuaria Nacional otorgue la exclusividad de operación a empresas privadas a través de habilitaciones o licencias portuarias, lo que daría pase a que el consorcio chino-peruano Cosco Shipping pueda operar de manera exclusiva el puerto de Chancay.

Como se recuerda, a inicios de mes el Pleno del parlamento aprobó una cuestión previa para que se revisen en comisión los términos de un segundo concepto que propone la ley: el tiempo por el que se puede aprobar una concesión portuaria. La ley actual permite un plazo de 30 años y el proyecto busca agregar la posibilidad de extender dicha licencia hasta por 30 años adicionales. El Pleno deberá votar la reconsideración a esta decisión .

Al ser consultado sobre qué ocurriría si el Congreso vuelve a posponer la aprobación de la norma y cómo quedaría con ello la situación del puerto de Chancay -que inició un trato directo, pase previo a un arbitraje internacional- Pérez-Reyes aseguró que el Ejecutivo podría aprobar la propuesta a través del pedido de facultades legislativas, pero que no es el objetivo del Gobierno.

“El problema es que no podría darse la exclusividad y si no se aprobase tendríamos que plantear ver si es posible que nos den en la delegación de facultades para sacar nosotros la norma, que no es lo que queremos, esperamos que esto se debata en el Congreso y se resuelva ahí”, afirmó en su salida de la presentación del estudio “Impacto de las concesiones portuarias en el Perú”, organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y Macroconsult.

El pedido de facultades propone que el Gobierno pueda “ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional” y “garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada”. De aprobarse ambos puntos, el Ejecutivo podría presentar y aprobar la misma propuesta que se viene debatiendo en el Congreso.

Visión Congreso

Durante el referido evento, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró que uno de los problemas del sector infraestructura son las demoras en la aprobación de normas que simplifiquen su adjudicación y operación. Refirió que por un “debate ideológico” la modificación de la LSPN sigue detenida.

“Sobre el puerto de Chancay se ha generado un debate desde sectores de naturaleza ideológica. El congresista que sustentaba la cuestión previa dijo que estábamos regalando el puerto a capitales extranjeros. Se quedó ahí, planteamos la reconsideración y está pendiente de votación”, señaló.

En ese sentido, agregó que espera que el Pleno pueda debatir la reconsideración antes del viernes. “No debería pasar del Pleno de esta semana, porque luego de este entramos en la recta final [de la legislatura] por lo que ya sería más complicado”, explicó.

Tren bioceánico

Por otro lado, el ministro Pérez-Reyes reafirmó la necesidad de la construcción de vías ferroviarias para mejorar la productividad de la infraestructura portuaria del país. En ese sentido, detalló que la cartera continúa trabajando el ‘pipeline’ de proyectos para que puedan avanzar en el corto plazo.

“Tenemos el tren que viene de Apurímac a Marcona para que el puerto de Marcona pueda ser la salida de buena parte de la carga de Apurímac y Cusco. También está el proyecto que estamos comenzando recién, vamos a entregar el estudio del tren que sale de Cajamarca a Eten para que el puerto de Eten sea inicialmente minero para beneficiar a los grandes proyectos mineros de Cajamarca que están iniciándose. También tenemos el tren de Lima a Barranca, que pasará definitivamente por Chancay”, manifestó.

Sin embargo, dijo que el denominado Tren Bioceánico, que uniría Pucallpa con Cruzeiro do Sul en Brasil todavía está lejos de llegar a un buen puerto.

“Desde Pucallpa a Cruzeiro del Sul hay 180 kilómetros, 100 peruanos y 80 brasileros. Pero hay que ver qué hay desde el lado brasilero. La conversación que tuvimos con el gobierno brasilero es que ellos no están todavía interesados en meter un eje ferroviario por el impacto ambiental que tiene, pero sí hay que ver las soluciones que tiene”, comentó.