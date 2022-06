El titular del sector agrario informó que se convocará a un tercer proceso para adquirir más de 70 mil toneladas de urea, esperando que el producto llegue el 4 de agosto a puertos peruanos para ser entregados a los agricultores.

“Para el 4 de agosto, es mi voluntad de trabajar al máximo ritmo para que los fertilizantes lleguen en la calidad, oportunidad y con características técnicas que estarán en las bases de la nueva licitación”, afirmó el ministro.

Cabe recordar que, para la adquisición de fertilizantes en el mercado internacional, para la campaña agrícola 2022-2023, el Gobierno aprobó un monto de S/348 millones.

La anulación se tomó tras el informe elaborado por la Contraloría, entidad que alertó que la empresa ganadora, MF Fertilizantes de Brasil, no cumplió con las especificaciones técnicas que establecía el proceso de compra internacional y no aseguraba que la entrega de las 73.258 toneladas de urea se realizaría en 35 días, poniendo en riesgo la distribución, a tiempo, de este fertilizante para la campaña agrícola.

Milton Von Hesse, exministro de Agricultura, calificó de correcta la anulación del proceso; sin embargo, advirtió que el Gobierno se encuentra con el tiempo justo y tendrá que acelerar y buscar un convenio rápidamente para cumplir con el objetivo mencionado por el ministro.

“El primer proceso estuvo lleno de irregularidades, se corrigió rápidamente y en cinco días lo adjudicaron, un absurdo, pues los tiempos de contratación no dan para que se pueda hacer en un tiempo tan corto. Ahora el ministro no quiere que “le salpiquen” las evidentes irregularidades, pues ha habido una preferencia clara y tendrán que volver a empezar, porque la responsabilidad no iba a ser solo política, sino también penal”

Milton Von Hesse, exministro de Agricultura