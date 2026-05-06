Resumen

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Al cierre de la jornada, el dólar tuvo una variación de 260 puntos. (Foto: GEC)
Al cierre de la jornada, el dólar tuvo una variación de 260 puntos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este miércoles 6 de mayo es de S/3,4630 con una variación de 260 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer que se situó en S/3,4890.

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