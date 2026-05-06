Según el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este miércoles 6 de mayo es de S/3,4630 con una variación de 260 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer que se situó en S/3,4890.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes mientras que la demanda por los corporativos. El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4600 y un precio máximo de S/3,4700.

Además, en el mercado se negoció US$470 millones a un precio promedio de S/3,4650. A nivel global, los datos de servicios y empleo en EE.UU. muestran una economía que sigue creciendo pero con menor impulso, lo que reduce expectativas de tasas altas y genera ligera presión bajista para el dólar.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 5 de mayo?

El dólar fue de S/3,4890 según dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido la moneda tuvo una variación de 190 puntos básicos en comparación del precio cierre de la semana pasada que se situó en S/3,580.

Asimismo, la moneda tuvo un precio mínimo de S/3,4830 y un precio máximo de S/3,4970. Además, en el mercado se negoció US$404 millones.