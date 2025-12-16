Wall Street abre rojo y el Dow Jones baja 0,12%

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,18% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,08%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,18% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,08%.
abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,12%, hasta 48.359 puntos, a medida que los inversores analizan el informe de empleo de EE.UU. de noviembre.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,18%, hasta 6.804 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía 0,08%, hasta 23.038 enteros.

La tasa de desempleo en EE.UU. subió hasta 4,6% en noviembre, cuando se crearon unos 64.000 puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado aunque menor que el de septiembre, según datos publicados este martes con retraso por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) tras el cierre del Gobierno federal.

El dato del paro publicado por el Departamento de Trabajo muestra un aumento de dos décimas con respecto al 4,4% registrado en septiembre, mes en el que la economía estadounidense añadió 119.000 empleos.

Aunque representa una caída en los números de creación de trabajo con respecto a la cifra anterior, el número de empleos reportado por el BLS en noviembre superó las estimaciones de 50.000 puestos pronosticados por analistas.

Otros datos mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas se estancó en octubre.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaba un 2,16 %, hasta 55,61 dólares el barril.

