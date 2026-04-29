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Obra de Alberto Guzmán: Partición desencadenada (1967) Hierro soldado. Colección Familia Brillo Bazán.
Obra de Alberto Guzmán: Partición desencadenada (1967) Hierro soldado. Colección Familia Brillo Bazán.
Por Jorge Paredes Laos

En las calientes tierras de Vichayal, en Piura, Alberto Guzmán empezó a modelar figuras de animales. Pequeños carneros, vacas, caballos hechos con tierra, agua y greda. Tenía menos de 10 años, ya había perdido a su madre, y en ese juego solitario descubrió lo tridimensional de los objetos. A los doce años, vino a Lima, para ayudar a su padre en su trabajo de soldador de la compañía aérea Faucett. Adquirió destreza en el manejo de los metales y terminó de convencerse de que estaba hecho para dar forma al mundo.

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